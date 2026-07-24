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Прикордонники розгромили армію РФ під час спроби масованого танкового прориву

Анна Косик
24 липня 2026, 11:38
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Масштабний танковий прорив закінчився для окупантів ганебно.
Прикордонники розгромили армію РФ під час спроби масованого танкового прориву
Масований танковий прорив окупантів не вдався / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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  • Росіяни на танках намагалися прорватися на Донеччині
  • Українські військові зупинили спробу прориву та знищили техніку окупантів

Окупаційна армія країни-агресорки Росії здійснила спробу масованого танкового прориву на Добропільському напрямку. Про це повідомила у Telegram Держприкордонслужба.

Росіяни здійснили одну з наймасштабніших за останній час спроб танкового штурму, але прикордонники підрозділу "Фенікс" у взаємодії із суміжними підрозділами зірвали ворожий план.

відео дня

Чим закінчився штурм окупантів

Українським бійцям вдалося знищити 9 танків, 2 бронемашини, 3 установки "Град", які мали прикривати рух ворожої техніки, та ліквідували кілька десятків окупантів.

Прикордонники розгромили армію РФ під час спроби масованого танкового прориву
Добропілля / Інфографіка: Главред

"Окупанти довго стягували залишки своєї "величі" - таких масштабних спроб прориву у нашій зоні відповідальності не було вже давно. Втім, усе це залізяччя так й лишилося спаленим у полях та вздовж посадок Донеччини", - додали у ГВ БАС "Фенікс".

Окупанти посилили тиск на Лиманському напрямку

Главред писав, що за словами начальника управління комунікацій Групування об’єднаних сил Віктора Трегубова, російська армія продовжує активні наступальні дії на Лиманському напрямку, незважаючи на значні втрати особового складу.

Лиманський напрямок залишається одним із ключових для російських військ, оскільки відкриває можливості для подальшого просування в бік Слов’янсько-Краматорської агломерації.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними аналітиків DeepState, російська окупаційна армія нещодавно просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

Раніше українські військові зачистили центральну частину Костянтинівки на Донеччині від російських сил і встановили прапор України над однією з будівель міста.

Напередодні стало відомо, що Сили оборони України відкинули російських окупантів поблизу Маліївки, Січневого, Новогеоргіївки та Запорізького у Дніпропетровській області, розширивши "сіру зону" на фронті.

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Про джерело: Державна прикордонна служба України

Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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