Окупанти активізувалися на одному з напрямків: яка ситуація на фронті

На окремих напрямках окупанти зазнають значних втрат і відмовляються брати участь у бойових діях.

Окупанти активізувалися на одному з напрямків

Коротко:

Ворог отримує накази активніше просуватися вперед

У районі міста Часів Яр панує повний контроль з боку 24 ОМБр ЗСУ

Російські окупаційні війська нарощують кількість штурмів на Краматорському напрямку. Таку заяву в ефірі телеканалу "Ми – Україна" зробив прес-секретар 11-го армійського корпусу, підполковник Дмитро Запорожець.

Військовий розповів, що протягом минулого тижня окупанти тричі намагалися штурмувати українські позиції, задіюючи бронетехніку та мототехніку. Ворожі атаки були відбиті, а противник – знищений.

"Однак, з огляду на те, що противник посилює свій тиск, зрозуміло, що він у Краматорському напрямку точно не встигає своїми темпами, і вже надходять йому накази для більш активного просування вперед", – додав Запорожець.

Водночас у районі міста Часів Яр Донецької області панує повний контроль з боку 24 ОМБр ЗСУ, каже Запорожець.

"Там противник навіть голову не може підняти так, щоб безпечно кудись рухатися. Там він несе високі втрати і, зокрема, відмовляється від участі в бойових діях", – резюмував він.

Війна Росії проти України — що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, війська РФ намагаються повернути контроль над Куп'янськом, зокрема, використовуючи піхотні групи, які намагаються проникнути в місто через непрацюючий газопровід. Про це повідомив речник Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Крім того, на Покровському напрямку противник готується до активізації штурмових дій, нарощуючи чисельність піхоти, зазначив начальник комунікацій 7-го корпусу ДШВ ЗСУ Володимир Польовий.

Водночас Збройні сили України змогли зупинити просування російських військ і стабілізувати лінію фронту, незважаючи на чисельну перевагу противника. За оцінкою голови Військового комітету ЄС генерала Шона Кленсі, цьому сприяли гнучкість українських підрозділів, впровадження нових підходів та ефективна координація між ними.

Про джерело: 11-й армійський корпус ЗСУ 11-й армійський корпус – загальновійськове оперативно-тактичне з'єднання (об'єднання) у складі Збройних сил України. Був створений у 2016 році як Корпус резерву і складався з кадрових з'єднань. Був стратегічним резервом Генерального штабу ЗС України. З початком російського вторгнення у 2022 році був розгорнутий за штатом воєнного часу. Хоча законодавчі умови для розвитку корпусу резерву існували й раніше, значна організаційна робота в цьому напрямку розпочалася у 2014–2015 роках, після початку війни на сході України. Саме її учасники склали основу оперативного резерву Генерального штабу. Вікіпедія

