Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Окупанти активізувалися на одному з напрямків: яка ситуація на фронті

Віталій Кірсанов
25 квітня 2026, 22:55
На окремих напрямках окупанти зазнають значних втрат і відмовляються брати участь у бойових діях.
Окупанти активізувалися на одному з напрямків / колаж: Главред, фото: facebook.com/BrTODnipro

Коротко:

  • Ворог отримує накази активніше просуватися вперед
  • У районі міста Часів Яр панує повний контроль з боку 24 ОМБр ЗСУ

Російські окупаційні війська нарощують кількість штурмів на Краматорському напрямку. Таку заяву в ефірі телеканалу "Ми – Україна" зробив прес-секретар 11-го армійського корпусу, підполковник Дмитро Запорожець.

Військовий розповів, що протягом минулого тижня окупанти тричі намагалися штурмувати українські позиції, задіюючи бронетехніку та мототехніку. Ворожі атаки були відбиті, а противник – знищений.

відео дня

"Однак, з огляду на те, що противник посилює свій тиск, зрозуміло, що він у Краматорському напрямку точно не встигає своїми темпами, і вже надходять йому накази для більш активного просування вперед", – додав Запорожець.

Водночас у районі міста Часів Яр Донецької області панує повний контроль з боку 24 ОМБр ЗСУ, каже Запорожець.

"Там противник навіть голову не може підняти так, щоб безпечно кудись рухатися. Там він несе високі втрати і, зокрема, відмовляється від участі в бойових діях", – резюмував він.

Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України — що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, війська РФ намагаються повернути контроль над Куп'янськом, зокрема, використовуючи піхотні групи, які намагаються проникнути в місто через непрацюючий газопровід. Про це повідомив речник Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Крім того, на Покровському напрямку противник готується до активізації штурмових дій, нарощуючи чисельність піхоти, зазначив начальник комунікацій 7-го корпусу ДШВ ЗСУ Володимир Польовий.

Водночас Збройні сили України змогли зупинити просування російських військ і стабілізувати лінію фронту, незважаючи на чисельну перевагу противника. За оцінкою голови Військового комітету ЄС генерала Шона Кленсі, цьому сприяли гнучкість українських підрозділів, впровадження нових підходів та ефективна координація між ними.

Про джерело: 11-й армійський корпус ЗСУ

11-й армійський корпус – загальновійськове оперативно-тактичне з'єднання (об'єднання) у складі Збройних сил України.

Був створений у 2016 році як Корпус резерву і складався з кадрових з'єднань. Був стратегічним резервом Генерального штабу ЗС України. З початком російського вторгнення у 2022 році був розгорнутий за штатом воєнного часу.

Хоча законодавчі умови для розвитку корпусу резерву існували й раніше, значна організаційна робота в цьому напрямку розпочалася у 2014–2015 роках, після початку війни на сході України. Саме її учасники склали основу оперативного резерву Генерального штабу. Вікіпедія

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Краматорска лінія фронту Часів Яр Фронт
Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
НапоїЗакускиСвяткове менюСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти