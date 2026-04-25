"Він уже труп": опубліковано відео та аудіо з телефону київського терориста

Ангеліна Підвисоцька
25 квітня 2026, 19:25
Слідство встановило точну хронологію подій у день теракту у Києві.
Встановлена хронологія подій у день теракту у Києві / Колаж: Главред, фото: Суспільне, скріншот з відео

Що відомо:

  • Слідство встановило хронологію подій у день теракту у Києві
  • Терорист постійно готувався до масового розстрілу людей

Правоохоронці встановили повно хронологію подій у день теракту у Києві. Про це розповів генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Що відомо про терориста

Стрілець народився 1968 року у Москві. Він проходив службу у лавах ЗСУ з 1992 по 2005 роки. Він займав різні посади з обслуговування автомобільної техніки. Згодом став військовим пенсіонером та майором у відставці. Він проживав у Бахмуті, але після початку війни переїхав до Києва.

Терорист раніше притягувався до кримінальної відповідальності

Попри те, що стрілець потрапляв у скандали, а проти нього були відкриті кримінальні справи, він мав у власності два зареєстровані карабіни та травматичний пістолет. За даними правоохоронців, останній дозвіл на зброю він отримав на підставі "журналістського посвідчення". Це посвідчення йому видала одна з громадських організацій.

"Обставини отримання дозвільної документації на зброю наразі перевіряються СБУ", - йдеться у повідомленні.

Терорист постійно готувався до масового розстрілу людей. Про це свідчать дані з його телефону.

"На виявлених відеозаписах зафіксовано, як він удома відпрацьовував навички швидкого приведення зброї в бойову готовність та прицільної стрільби. Свої дії він супроводжував агресивними монологами: називав людей "свинями", яких "буде мочити", використовував мову ворожнечі щодо українців, вигукував нацистські вітання та закликав до насильства на ідеологічному ґрунті", - йдеться у повідомленні.

Терорист проявляв особливу неприязнь до сусіда, якого називав "директором шостого". Цей чоловік став першою жертвою нападу.

Хронологія подій у день теракту у Києві 18 квітня

18 квітня розгорівся скандал через домофон. Зловмисник особисто відремонтував домофон, але після цього деякі мешканці будинку не могли відчинити двері.

Під час конфлікту чоловік відкрив стрілянину з травматичної зброї та поранив кількох людей. У нього закінчились набої, тому він пішов до квартири і взяв вогнепальну зброю, підпаливши квартиру.

Чоловік вийшов на вулицю та застрелив сусіда і таксиста. Після цього він поранив сина першого загиблого, його дружину та рідну сестру жінки. Поранення отримав і двірник, який закрив собою дитину. У лікарні двірник та сестра жінки померли.

Увесь цей час терорист записував аудіо. Він пішов у бік супермаркету, дорогою застрелив двох людей. Деяким перехожим пощастило, адже він просив їх тікати, бо "зараз буде стрілянина".

Подробиці теракту у Києві / фото: скріншот

Стрілянина у супермаркеті

Терорист зайшов у супермаркет та одразу почав погрожувати людям зброєю. Він застрелив одного працівника, ще 5 людей були поранені. Він ходив між рядами, а потім забарикадувався із заручниками.

Поруч був пункт обміну валют і він змусив працівницю негайно вийти з каси, щоб покликати представника для переговорів.

"Чоловік погрожував прострелити двері й убити жінку у разі відмови. Гроші його не цікавили, кричав: "вийдіть із каси, я не буду ваші долари брати", - йдеться у повідомленні.

Він стверджував, що убивство людей - "самозахист". Терорист стверджував, що на нього напали чотири людини біля під'їзду, він не витримав такого ставлення.

"При цьому демонстрував крайній цинізм, коментуючи вбивство сусіда: "Він уже труп, у нього мізки лежать", - написав генпрокурор.

Згодом спецпідрозділ пішов на штурм та ліквідував терориста. Внаслідок теракту загинули семеро осіб. У лікарні ще перебуває 7 потерпілих.

Версії слідства

У ході слідства не були виявлені можливі зв'язки терориста зі спецслужбами Росії.

Поки не були зроблені остаточні висновки щодо мотивів, психічного стану та осудності стрільця на момент теракту. Вони будуть зроблені після завершення посмертних судово-психологічної та психіатричної експертиз.

Теракт у Києві 18 квітня 2026 року — що відомо

Як писав Главред, 18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь по людях на вулицях, а потім захопив заручників у супермаркеті Велмарт. Одночасно зі стріляниною в квартирі нападника спалахнула пожежа.

Стрільцем виявився 58-річний уродженець Москви Дмитро Васильченков, який мешкав у українській столиці.

Під час штурму стрільця було вбито бійцями спецпідрозділу КОРД.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в результаті теракту постраждали 14 осіб, серед яких була й дитина. Ще шестеро людей загинули.

20 квітня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що загальна кількість загиблих зросла до семи осіб. У лікарні помер чоловік, за життя якого боролися лікарі.

Слідчі кваліфікували вбивство мирних жителів у Києві як терористичний акт, що спричинив загибель людей.

Про персону: Руслан Кравченко

Руслан Кравченко - український прокурор, учасник російсько-української війни. Голова Київської обласної державної адміністрації з 10 квітня 2023 року. Кандидат на посаду керівника Національного антикорупційного бюро України, пише Вікіпедія.

Монітори попередили про загрозу атаки по Україні, Ту-95 вже в повітрі: що відомо

Монітори попередили про загрозу атаки по Україні, Ту-95 вже в повітрі: що відомо

19:29Війна
"Він уже труп": опубліковано відео та аудіо з телефону київського терориста

"Він уже труп": опубліковано відео та аудіо з телефону київського терориста

19:25Україна
Гучний скандал із голодуючими бійцями 14 ОМБр: Сирський ухвалив важливе рішення

Гучний скандал із голодуючими бійцями 14 ОМБр: Сирський ухвалив важливе рішення

19:23Україна
Реклама

Популярне

Більше
Народний напій з присмаком брехні: чому в СРСР масово підробляли березовий сік

Народний напій з присмаком брехні: чому в СРСР масово підробляли березовий сік

"Чорна смуга" нарешті закінчиться: яким знакам зодіаку усміхнеться удача

"Чорна смуга" нарешті закінчиться: яким знакам зодіаку усміхнеться удача

Життя стане набагато кращим для трьох знаків зодіаку - у кого почнеться нова ера

Життя стане набагато кращим для трьох знаків зодіаку - у кого почнеться нова ера

Китайський гороскоп на завтра, 26 квітня: Бикам — помилки, Коням — жертви

Китайський гороскоп на завтра, 26 квітня: Бикам — помилки, Коням — жертви

Для чого сипати сіль у раковину та унітаз: цей трюк використовували наші бабусі

Для чого сипати сіль у раковину та унітаз: цей трюк використовували наші бабусі

Останні новини

20:53

Гороскоп на завтра, 26 квітня: Левам - втрата, Дівам - сильні емоції

20:50

Кому відкриється важлива істина: гороскоп на травень 2026 року від Анжели ПерлВідео

20:30

Трампа "списують в утиль": ЗМІ назвали ім'я ймовірного господаря Білого дому

19:47

Відомий український гуморист приєднався до армії: де він служить

19:29

Монітори попередили про загрозу атаки по Україні, Ту-95 вже в повітрі: що відомо

У Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку БілорусіУ Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку Білорусі
19:25

"Він уже труп": опубліковано відео та аудіо з телефону київського терористаВідео

19:23

Гучний скандал із голодуючими бійцями 14 ОМБр: Сирський ухвалив важливе рішення

19:20

На кого чекає дуже прибутковий місяць: гороскоп на травень 2026 рокуВідео

19:10

Кого насправді набирає РФ для війни в Україні: Коваленко розкрив плани КремляПогляд

Реклама
18:53

Європа готується до тривалої війни в Україні, швидкої перемоги не буде - NYT

18:51

Наступ РФ в Сумській області: в ЗСУ відповіли, чи є загроза напівоточення Сум

18:39

"Є погана новина": розкрито тривожний фактор продовження війни Росії з УкраїноюВідео

18:16

Чотири місяці з дня народження з вишуканим смаком: кого частіше тягне до розкоші

18:03

Холод з дощами і градами повертається: коли Черкащину накриє негода

17:58

Як безпечно протестувати помаду в магазині: дієвий спосіб розкриє реальний колірВідео

17:43

Цвіль зникне за лічені хвилини: секрет у одному простому та доступному засобіВідео

17:29

На три знаки зодіаку чекають радикальні зміни на краще - хто вони

17:27

Кількість жертв від удару РФ по Дніпру різко зросла, є зниклі безвісти: що відомоФото

17:26

Істота, здатна потопити кораблі: виявлено сліди гігантського восьминога

17:10

"Мені дуже важко": Кейт Міддлтон зважилася на зізнання про королівське життя

Реклама
16:45

Переговори з РФ та оборонні контракти: Україна й Азербайджан підписали 6 документів

16:30

Росія змінює тактику війни через проблеми з артилерією — Forbes

16:23

Миші зникнуть просто на очах: простий спосіб здивує швидким результатомВідео

16:14

Чоловік роками мешкав просто в торговому центрі: його покарання здивувалоВідео

16:12

Могилевська показала Ласточкіна на фронті та висловилася про загиблого артиста — деталі

15:52

Апокаліптичний сценарій для РФ у 2026 році: чому війна в Ірані не врятуває КремльВідео

15:35

Для чого сипати сіль у раковину та унітаз: цей трюк використовували наші бабусі

15:21

Кому 26 квітня молитися за життєву підтримку: яке церковне свято

15:20

Собака вперше побувала в зоопарку: її реакція вразила господинюВідео

15:12

Кремль зробив заяву про переговори із Зеленським: в РНБО назвали ціль Путіна

15:03

Хто платить і як правильно спілкуватися: правила етикету на першому побаченні

14:49

Сили оборони уразили низку важливих об'єктів РФ: Генштаб розкрив деталі ударів

14:25

Як ідеально почистити котячий лоток: більшість робить помилку, яка впливає на котаВідео

14:12

"Двічі освідчувалися": Огнєвіч зізналася, чому досі незаміжня

14:08

Орхідея "завмерла" і не росте: флористка розкрила головну помилку у доглядіВідео

13:45

Як сказати українською "предвкушение": більшість навіть не здогадується

13:39

"Життя після шрамів": 1+1 Україна покаже другий сезон унікального проєкту про реінтеграцію ветеранів у цивільне життя

13:29

Київ 2.0 і таємний наказ Путіна для Лукашенка: який сценарій готує Білорусь проти України

13:23

Дрони долетіли до Уралу: росіяни скаржаться на атаку

13:16

"Готова Камалія до зятя": співачка розповіла про особисте життя дочок

Реклама
13:12

340 днів на самоті: чоловік заявив, що живе у 2028 році без людей

12:59

Дощі та шквальний вітер накриють Рівненщину: синоптики назвали дату похолодання

12:57

Хто найчастіше сумнівається в житті: названо чотири знаки зодіаку

12:54

Нові загиблі і поранені: РФ повторно атакувала ДніпроФото

12:12

Китайський гороскоп на завтра, 26 квітня: Бикам — помилки, Коням — жертви

11:46

Чому інтер'єр виглядає нудним і застарілим: основні помилки при виборі меблівВідео

11:33

Майже 700 повітряних цілей: нові важливі подробиці масованої атаки

11:26

Грав за російську команду: новий герой "Холостяка" потрапив у гучний скандал

11:17

Загадка "золотої кулі", знайденої на дні океану, розгадана: відкриття вражає

10:29

Ритуали на кохання та удачу: яка магія найкраще діє для кожного знака зодіаку

