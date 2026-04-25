'Він уже труп': опубліковано відео та аудіо з телефону київського терориста

Слідство встановило точну хронологію подій у день теракту у Києві.

https://glavred.net/ukraine/on-uzhe-mertv-opublikovany-video-i-audiozapisi-s-telefona-kievskogo-terrorista-10759583.html Посилання скопійоване

Встановлена хронологія подій у день теракту у Києві / Колаж: Главред, фото: Суспільне, скріншот з відео

Що відомо:

Слідство встановило хронологію подій у день теракту у Києві

Терорист постійно готувався до масового розстрілу людей

Правоохоронці встановили повно хронологію подій у день теракту у Києві. Про це розповів генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Що відомо про терориста

Стрілець народився 1968 року у Москві. Він проходив службу у лавах ЗСУ з 1992 по 2005 роки. Він займав різні посади з обслуговування автомобільної техніки. Згодом став військовим пенсіонером та майором у відставці. Він проживав у Бахмуті, але після початку війни переїхав до Києва.

відео дня

Терорист раніше притягувався до кримінальної відповідальності

Попри те, що стрілець потрапляв у скандали, а проти нього були відкриті кримінальні справи, він мав у власності два зареєстровані карабіни та травматичний пістолет. За даними правоохоронців, останній дозвіл на зброю він отримав на підставі "журналістського посвідчення". Це посвідчення йому видала одна з громадських організацій.

"Обставини отримання дозвільної документації на зброю наразі перевіряються СБУ", - йдеться у повідомленні.

Терорист постійно готувався до масового розстрілу людей. Про це свідчать дані з його телефону.

"На виявлених відеозаписах зафіксовано, як він удома відпрацьовував навички швидкого приведення зброї в бойову готовність та прицільної стрільби. Свої дії він супроводжував агресивними монологами: називав людей "свинями", яких "буде мочити", використовував мову ворожнечі щодо українців, вигукував нацистські вітання та закликав до насильства на ідеологічному ґрунті", - йдеться у повідомленні.

Терорист проявляв особливу неприязнь до сусіда, якого називав "директором шостого". Цей чоловік став першою жертвою нападу.

Хронологія подій у день теракту у Києві 18 квітня

18 квітня розгорівся скандал через домофон. Зловмисник особисто відремонтував домофон, але після цього деякі мешканці будинку не могли відчинити двері.

Під час конфлікту чоловік відкрив стрілянину з травматичної зброї та поранив кількох людей. У нього закінчились набої, тому він пішов до квартири і взяв вогнепальну зброю, підпаливши квартиру.

Чоловік вийшов на вулицю та застрелив сусіда і таксиста. Після цього він поранив сина першого загиблого, його дружину та рідну сестру жінки. Поранення отримав і двірник, який закрив собою дитину. У лікарні двірник та сестра жінки померли.

Увесь цей час терорист записував аудіо. Він пішов у бік супермаркету, дорогою застрелив двох людей. Деяким перехожим пощастило, адже він просив їх тікати, бо "зараз буде стрілянина".

Повне відео можна побачити у нашому телеграм-каналі за посиланням.

Подробиці теракту у Києві / фото: скріншот

Стрілянина у супермаркеті

Терорист зайшов у супермаркет та одразу почав погрожувати людям зброєю. Він застрелив одного працівника, ще 5 людей були поранені. Він ходив між рядами, а потім забарикадувався із заручниками.

Поруч був пункт обміну валют і він змусив працівницю негайно вийти з каси, щоб покликати представника для переговорів.

"Чоловік погрожував прострелити двері й убити жінку у разі відмови. Гроші його не цікавили, кричав: "вийдіть із каси, я не буду ваші долари брати", - йдеться у повідомленні.

Він стверджував, що убивство людей - "самозахист". Терорист стверджував, що на нього напали чотири людини біля під'їзду, він не витримав такого ставлення.

"При цьому демонстрував крайній цинізм, коментуючи вбивство сусіда: "Він уже труп, у нього мізки лежать", - написав генпрокурор.

Згодом спецпідрозділ пішов на штурм та ліквідував терориста. Внаслідок теракту загинули семеро осіб. У лікарні ще перебуває 7 потерпілих.

Версії слідства

У ході слідства не були виявлені можливі зв'язки терориста зі спецслужбами Росії.

Поки не були зроблені остаточні висновки щодо мотивів, психічного стану та осудності стрільця на момент теракту. Вони будуть зроблені після завершення посмертних судово-психологічної та психіатричної експертиз.

Теракт у Києві 18 квітня 2026 року — що відомо

Як писав Главред, 18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь по людях на вулицях, а потім захопив заручників у супермаркеті Велмарт. Одночасно зі стріляниною в квартирі нападника спалахнула пожежа.

Стрільцем виявився 58-річний уродженець Москви Дмитро Васильченков, який мешкав у українській столиці.

Під час штурму стрільця було вбито бійцями спецпідрозділу КОРД.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в результаті теракту постраждали 14 осіб, серед яких була й дитина. Ще шестеро людей загинули.

20 квітня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що загальна кількість загиблих зросла до семи осіб. У лікарні помер чоловік, за життя якого боролися лікарі.

Слідчі кваліфікували вбивство мирних жителів у Києві як терористичний акт, що спричинив загибель людей.

Про персону: Руслан Кравченко Руслан Кравченко - український прокурор, учасник російсько-української війни. Голова Київської обласної державної адміністрації з 10 квітня 2023 року. Кандидат на посаду керівника Національного антикорупційного бюро України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред