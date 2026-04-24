РФ стягує піхоту і готується до наступу на гарячому напрямку - полковник

Ангеліна Підвисоцька
24 квітня 2026, 11:20
Російські окупанти накопичують піхоту для подальшого просування на Покровському напрямку.
РФ накопичує сили / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скріншот

Російські окупанти готуються до активних штурмів на Покровському напрямку. Вони активно накопичують піхоту. Про це заявив начальник комунікацій 7-го корпусу ДШВ ЗСУ, полковник Володимир Полевий, пише Еспресо.

Нині на цьому напрямку спостерігається тактична пауза. Це пов'язано з недостатньою кількістю зелені на деревах, а також з покращенням погодних умов. Погану погоду росіяни використовували для прикриття своїх сил.

"Не можна сказати, що інтенсивність атак збільшилася, тому що зараз період тактичної паузи... Але ми спостерігаємо, що ворог накопичує сили, готується до активних дій", - сказав Володимир Полевий.

Росіяни намагаються стягувати піхоту у Покровськ для подальшого просування. Вони йдуть невеликими групами та ховаються у різних укриттях. Загалом окупнти рухаються долиною річки Гришинка.

"Там є населений пункт Гришине, який і дає укриття - якісь стіни, підвали, погреби. Крім того, долина річки зрізана ярами, зеленкою, відповідно, там також можна укритися", - наголосив полковник.

Як повідомляв Главред, військове командування РФ продовжує поширювати перебільшені заяви про "успіхи" на фронті, намагаючись замаскувати провал весняно-літнього наступу 2026 року.

Крім того, ійська РФ посилили штурмові дії уздовж усієї лінії фронту на Харківщині, зокрема на Куп’янському напрямку. Противник намагається чинити тиск на українські позиції та скоротити плацдарм ЗСУ на схід від річки Оскіл, повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Нагадаємо, що російські сили нарощують інтенсивність атак у Сумській області, де в прикордонних районах формується зона ворожого проникнення, зазначив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України

Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

