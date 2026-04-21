В Генштабі РФ заявили про окупацію цілої області України - в ЗСУ відповіли

У ЗСУ спростували заяви Герасимова про повне захоплення Луганської області, наголосивши, що українські сили продовжують контролювати частину регіону.

Герасимов заявив про окупацію цілої області України - що відомо

В ЗСУ спростували брехню російського військового командування про окупацію Луганської області

Бійці 3 АК продовжують утримувати позиції поблизу трьох сіл на Луганщині

Ворог припинив масштабні механізовані атаки

Начальник Генерального штабу РФ Валерій Герасимов знову заявив про нібито повне захоплення Луганської області російськими військами, однак у ЗСУ ці твердження вкотре спростували. Відповідну позицію озвучив речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Він повідомив, що підрозділи корпусу й надалі утримують позиції поблизу населених пунктів Надія, Новоєгорівка та Греківка в Луганській області, і нагадав, що подібні заяви російської сторони вже спростовувалися раніше, зокрема на початку квітня.

"Так, росіяни постійно ведуть наступальні дії, це близько 150 і більше штурмових дій за півроку і продовжують витрачати величезну кількість особового складу і сил та засобів. Але Надія, Новоєгорівка і район Греківки залишаються українськими, це Луганська область. Тому російські твердження не є дійсними", – йдеться у коментарі Бородіна.

За його словами, протягом останніх місяців російські війська намагалися проводити штурми із залученням значних сил і техніки, однак лінія фронту суттєво не змінюється. Незалежно від того, з яких саме джерел у РФ лунають такі заяви, реальна ситуація залишається стабільною.

Також він зазначив, що противник не здійснює масштабних механізованих атак, як це було раніше. Водночас зберігається прагнення російських сил досягти контролю над усією Луганською областю, а напрямок Борова–Лиман залишається для них важливим, оскільки відкриває можливості для подальшого просування у бік Слов’янська та Краматорська.

Позиція Угруповання об'єднаних сил

В Угрупованні об’єднаних сил спростували заяви російської сторони про нібито захоплення Ветеринарного на Харківщині, чергове "повне взяття під контроль" Луганської області, а також про захоплення Куп’янська-Вузлового.

"А також ті сьогоднішні фантазії окупантів, спростовувати які ми не можемо лише тому, що вони не в зоні відповідальності Угруповання об'єднаних сил, викликають у нас щирий захват здатністю російських керманичів відволікати увагу від кілометрових заграв над Туапсе, Новоросійськом та Севастопольською бухтою", - іронізують військові.

Реакція ЦПД при РНБОУ

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов уже вдруге поширює неправдиву інформацію про повну окупацію Луганщини, нагадавши, що раніше він також заявляв про нібито захоплення Куп’янська.

"Герасимов належить до крила російських еліт, які виступають за продовження війни за будь-яку ціну. Тому його задача - брехати про військові звитяги, а там десь Пітерські колеги Путіна з ФСБ цю брехню будуть легалізовувати", - підсумував він.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська посилили штурмові дії уздовж усієї лінії фронту на Харківщині, зокрема на Куп’янському напрямку. Противник намагається чинити тиск на українські позиції та скоротити плацдарм ЗСУ на схід від річки Оскіл, повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Водночас російські сили нарощують інтенсивність атак у Сумській області, де в прикордонних районах формується зона ворожого проникнення, зазначив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Крім того, армія РФ майже повністю взяла під контроль Мирноград на Донеччині, розмістивши там артилерію та інфраструктуру для операторів безпілотників. Українські сили продовжують утримувати позиції на північній околиці міста, однак розглядається необхідність відведення підрозділів, які залишаються в цьому районі.

Про джерело: Угруповання об'єднаних сил (УОС) Угруповання об'єднаних сил (УОС) — структурний підрозділ в складі Збройних сил України, створене 20 жовтня 2025 року. Угруповання відповідає за Харківську область та прилеглі території. Корпуси, зосереджені на даному напрямку, були підпорядковувані УОС, повідомляє Вікіпедія. Командування УОС майже у повному складі очолив генерал-майор Михайло Драпатий, який перед цим керував ОСУВ "Хортиця" (пізніше переформатоване у ОСУВ "Дніпро"). Начальником управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил став Віктор Трегубов. Угруповання УОС продовжили оборону, зокрема, на Купʼянському напрямку

