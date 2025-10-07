Рус
Не головна ціль, а "ворота": ЗМІ розкрили "апетит" Кремля на Донеччині

Руслан Іваненко
7 жовтня 2025, 20:47
2735
Росія намагається закріпитися на Донбасі та використовує політичні мотиви для просування вперед.
Донецк, ВСУ
Путін прагне встановити контроль над Донеччиною / Колаж: Главред, фото: Главред, facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • Україна втратила контроль над 70% Донеччини після 10 років боїв
  • Донеччина залишається найактивнішим фронтовим напрямком війни
  • До 2014 року в області проживало понад 4 млн людей, зараз регіон стратегічно важливий для РФ

За понад десять років боїв на Донеччині Україна втратила контроль приблизно над 70% території області. Розвиток подій на цьому напрямку вважається показником успіху кожної зі сторін конфлікту.

До 2014 року в Донеччині проживало понад 4 мільйони людей. Це був один із найгустонаселеніших регіонів України та ключовий промисловий, політичний і економічний центр. Нині регіон, за даними Associated Press, розглядають більше як стратегічні "ворота" Росії, ніж як головну ціль війни.

відео дня

Донецька область залишається найактивнішою ділянкою 1250-кілометрової лінії фронту. Обидві сторони намагаються досягти успіхів до настання зими, яка може уповільнити темпи бойових дій.

Контроль територій та російські амбіції

Наразі Росія контролює більшу частину Донбасу, а диктатор Путін прагне, щоб Київ поступився контролем і над рештою території. Аналітики зазначають, що це дозволить Москві створити "постійний стартовий майданчик" для тиску на інші частини України.

За словами командира 63-ї бригади Павла Юрчука, як повідомляє AP, інтенсивність боїв на Донбасі більше визначається політичними факторами, ніж військовою доцільністю, адже складний рельєф регіону ускладнює масштабне просування.

Юрчук також розповів про мережу річок, включно з Сіверським Дінцем, канали та тисячі укріплених сіл, підвалів і бункерів, що сприяють обороні ЗСУ.

Він додав, що Путін називає Донеччину "історично російською" через близьке розташування до РФ, колишні економічні зв’язки та нав’язану радянськими часами російську мову:

"Кремль переконав частину свого населення, що регіон етнічно російський і тому його слід "звільнити"".

Командир роти "Азову" з позивним "Гроссер" зазначив, що Україна могла б досягти більше, зосередивши всі сили на Донеччині, однак Путін продовжуватиме тиск на всіх фронтах.

За словами Юрчука:

"Мало хто на передовій вірить, що амбіції Росії закінчаться на Донбасі. Якщо нам доведеться боротися ще три роки за 30 кілометрів, то ми будемо боротися ще три роки за 30 кілометрів".

Ситуація на фронті – експертна думка

Як нещодавно писав Главред, військовий експерт і ветеран, колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий в ефірі "Київ24" наголосив, що у війні ключове значення має співвідношення особового складу сторін.

"У війни є своя арифметика, і вона дуже жорстка та невблаганна. Якщо у тебе значно менше людей, ніж у ворога, то яку б стратегію ти не обрав — вище певної планки не підскочиш", — пояснив Дикий.

Експерт додав, що частково нестачу людей можна компенсувати кращою організацією, високою якістю особового складу та передовими технологіями, але при великій різниці доводиться залучати резерви.

Що відбувається на фронті

Як писав Главред, Сили оборони України на Покровському напрямку змогли звільнити 180 квадратних кілометрів території та зачистити 200 кв. км від ворожих військ. Про це розповів командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майор Ігор Плахута.

Крім того, на фронті розпочався новий етап бойових дій, зумовлений погіршенням погодних умов. Як зазначив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, холод, дощі та багнюка змінюють умови на полі бою, ускладнюючи пересування й змушуючи армію адаптовувати тактику. Водночас для ЗСУ, маючи значний досвід, така ситуація не є новою.

Нагадаємо, щоголовнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зазначив, що ситуацію поблизу селища Ямпіль на Донеччині вдалося стабілізувати.

Читайте також:

Про джерело: The Associated Press

Associated Press (скор. AP) — одне з найбільших у світі інформаційне агентство США, всесвітня новинна мережа. Агенція заснована в травні 1846 р. за ініціативи видавця газети "Нью-Йорк сан" Мозеса Біча. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ (преса, радіо, телебачення) в різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними і національними інформагентствами, пише Вікіпедія.

війна в Україні новини Донецька новини України
ЗСУ звільнили Січневе на Дніпропетровщині та взяли в полон окупантівВідео

