"Гей, тил, дай нам людей": технології на війні не врятують, коли у ворога більше військових

Віталій Кірсанов
5 жовтня 2025, 18:52
Жодні технології не врятують на війні, коли у ворога значна чисельна перевага, вважає Євген Дикий.
У війні вирішальну роль відіграє співвідношення особового складу
У війні вирішальну роль відіграє співвідношення особового складу

Що сказав Євген Дикий:

  • У війни є своя арифметика
  • Просто на фронті потрібні ще люди

У війні вирішальну роль відіграє співвідношення особового складу у воюючих сторін. При цьому якість і технології можуть частково компенсувати нестачу людей, але за чисельної переваги це не врятує, і доведеться шукати резерви. Про це в ефірі "Київ24" розповів ветеран, колишній командир взводу батальйону "Айдар", військовий експерт Євген Дикий.

"У війни є своя арифметика, і ця арифметика дуже жорстка і невблаганна. Вона впирається в те, що якщо в тебе в рази менше особового складу, ніж у ворога, то хай би що ти робив - ти вище певної планки не стрибнеш", - зазначив аналітик.

За його словами, якщо в тебе людей хоча б удвічі-втричі менше, то це ще можна компенсувати ефективнішим управлінням, якістю людей, кращими технологіями.

"Але коли різниця в 10-15 разів - нічим це не компенсуєш. Просто треба ще люди. І ось будь-який полководець, саме командувач високого рівня, впирається в це обмеження і починає рано чи пізно кричати: "Гей, тил, дай нам людей, поповни нас, тому що ми більше не можемо тебе захищати"", - сказав Дикий.

На його думку, на рівні підрозділів "ще можна набрати виключно добровольців", але на рівні всього фронту і навіть окремого роду військ - ні.

"І це те, що перше озвучив Залужний (колишній головком ЗСУ Валерій Залужний - ред.), його не почули, зате він за це вигреб. Але хто б далі не приходив - він упирається в те саме обмеження", - додав експерт.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні продовжено воєнний стан і мобілізацію. До військовозобов'язаних належать усі чоловіки від 25 до 60 років, однак для категорії 50+ існують певні особливості. Главред з'ясував, кого саме можуть мобілізувати після 50 років.

Нещодавно набув чинності закон №3632-ІХ, який передбачає створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. Його планують повністю запустити до кінця 2025 року.

Крім цього, в Україні діє новий формат служби для добровольців віком 60+ - "Контракт 60+". Як пояснив офіцер 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель, ці контракти укладаються на період воєнного стану. Вони здебільшого стосуються небойових посад, однак за наявності офіцерського звання можуть передбачати й керівні позиції.

Євген Дикий

Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році - командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

