РФ тисне всюди на фронті: у ЗСУ назвали літню ціль РФ

Російські окупанти робитимуть усе, щоб прорватися в Дніпропетровську область.

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Яка мета у росіян на літо / Колаж: Главред, фото: 41 ОМБр

Російським окупантам дали завдання на літо. Їхнє командування хоче, щоб росіяни прорвалися в Дніпропетровську область. Про це в ефірі телемарафону заявив спікер ОСГВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Це не новина, це просто символ того, що в росіян літня кампанія триває, а цілі її досить-таки окреслені - це спроба вийти на кордони Дніпропетровської області, це спроба прорватися посередині Донецької області, і це загальний тиск усюди, де вони зараз ще можуть тиснути", - додав він.

Водночас росіяни хочуть захопити Торецьк і Часів Яр. Навіть усередині самого міста Часів Яр тривають активні бої.

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"Справа в тому, що вони не змогли пройти місто Часів Яр. Так, вони змогли його сильно зруйнувати, так, у них були спроби обійти його з півночі. Так, вони увійшли на його територію і зайняли частину його території, але врешті-решт за результатом ми не маємо нічого, що можна було б описати, як прорив у Краматорську сторону", - розповів Трегубов.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що ЗСУ не тільки ефективно стримують окупантів, а й, за можливості, переходять у наступ. Українські захисники ведуть маневрену оборону.

Аналітики DeepState повідомили, що українські захисники мають успіхи на фронті. Зокрема, бійці звільнили селище Андріївка Сумської області. Населений пункт перебуває під контролем наших військових.

Водночас, Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що в Курській області Росії українські сили стримують вороже угруповання чисельністю 10 тисяч військових і контролюють територію близько 90 квадратних кілометрів.

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