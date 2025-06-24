Росіяни тікають з позиції: у ЗСУ розповіли про покращення ситуації на Сумщині

Складні бої продовжуються, але серед окупантів зростає кількість випадків дезертирства.

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Росіяни тікають з позицій на Сумщині / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, ОК "Захід"

Що відомо:

ЗСУ демонструють злагоджену роботу на Сумщині

У росіян труднощі з наступом та обороною

Російські окупанти тікають з поля бою

Російські окупанти почали кидати свої позиції на Сумщині та тікати. Російське командування наказує йти в постійні штурми та рухатись вперед, але кількість випадків дезертирства зростають. Про це заявив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Він наголосив, що нові групи окупантів кидають у Курську область в тилові Льгов та Рильськ.

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"Складні бої продовжуються, але постійні штурми в прикордонні з втратами на Сумщині у росіян, і певні вдалі дії наших сил, впливають суттєво на "моралку" російських військових", - написав Коваленко.

Що відомо про Суми / Інфографіка: Главред

Поліпшення ситуації на цьому напрямку підтверджує і Станіслав Бунятов "Осман", командир взводу 24-ї ОШБр "Айдар". Він зазначив, що нині вже почала з'являтись взаємодія та злагоджена робота підрозділів.

"До ідеалу ще далеко, але навіть мінімальна координація вже створила росіянам чималі труднощі в обороні і в наступі", - зазначив Бунятов.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що ЗСУ не лише ефективно стримують окупантів, а й, за можливості, переходять у наступ. Українські захисники ведуть маневрену оборону.

Аналітики DeepState повідомили, що українські захисники мають успіхи на фронті. Зокрема, бійці звільнили селище Андріївка Сумської області. Населений пункт перебуває під контролем наших військових.

Водночас, Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що в Курській області Росії українські сили стримують вороже угрупування чисельністю 10 тисяч військових і контролюють територію близько 90 квадратних кілометрів.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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