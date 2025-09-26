Морську піхоту РФ перекидають у гарячі точки: в ISW пояснили, що готує ворог

Окупанти готуються до нових наступальних операцій, але є нюанс.

Командування РФ сподівається на успішне проведення декількох операцій на лінії фронту / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Міноборони РФ

Що повідомили аналітики:

Росія проводить перегрупування сил на фронті

Ворог хоче провести одразу кілька наступальних операцій

Частину резервних підрозділів морпіхів вже задіяли у боях

Країна-агресорка Росія перегруповує свої сили для підготовки одразу кількох операцій на фронті. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Вони зазначають, що наміри Кремля не відповідають його можливостям, адже окупантам не вистачає сил та засобів для того, щоб провести операції одночасно.

Де армія РФ планує наступати

В ISW зазначили, що перегруповування командування РФ проводить на лінії фронту на Куп'янському, Лиманському, Костянтинівському, Покровському та Запорізькому напрямках.

Ворог хоче провести там кілька операцій оперативного рівня в рамках ширшого стратегічного плану Росії на цей рік. Для цього вже більше місяця військове командування проводить передислокацію частини підрозділів із другорядних ділянок фронту. Мова зокрема йде про Сумський та Херсонський напрямок.

Нещодавно РФ перекинула резервні підрозділи ВДВ та елітну морської піхоти на гарячі ділянки фронту. Частина з них же брала участь у бойових діях на Запорізькому та Добропільському напрямках.

Перекидання військ РФ фіксують на тимчасово окупованих територіях

Главред писав, що за словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, Росія знову перекидає зброю та солдатів на Покровський напрямок. Чергові переміщення з Росії було зафіксовано в районі Донецька. Повідомляється, що сили і засоби РФ везуть на Покровський напрямок.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупаційні війська продовжують спроби просунутися на Покровському напрямку. Напруга зростає як на околицях Покровська Донецької області, так і в напрямку Дніпропетровської області.

Раніше стало відомо, що російські окупанти розпочали активний наступ у напрямку Дніпропетровщини. Вони перекинули значну кількість нових резервів на Добропільський та Покровський напрямки.

Нещодавно аналітики ISW повідомили, що російські війська накопичуються і перегруповуються на східному (лівому) березі Херсонської області між річкою Конка, окупованими Олешками та Антонівським автомобільним мостом (усе на схід від Херсона) для наступу в напрямку Антонівського автомобільного мосту.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

