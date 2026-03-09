Уражено склад БпЛА та катер: ЗСУ провели успішну операцію в Криму, деталі

Українські військові продовжують знищувати бойовий потенціал ворога у глибокому тилу.

Операція ЗСУ в Криму / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

Українські військові завдали удару по об’єктах РФ у Криму

Зокрема, уражено ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1"

Також є влучання у місце зберігання БпЛА "Оріон"

Сили оборони України завдали удару по російських об’єктах у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок атаки уражено "Панцирі", десантний катер та базу БпЛА "Оріон". Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

Зазначається, що підрозділи ВМС ЗСУ у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗСУ провели успішну операцію на території тимчасово окупованого півострова.

"Внаслідок точних ударів українським захисникам вдалося уразити одразу три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1" та ліквідувати мобільну вогневу групу противника", - йдеться у повідомленні.

ЗРК "Панцир-С1" / Інфографіка: Главред

Також силами і засобами ВМС у Новоозерному успішно уражено російський швидкісний десантний катер проєкту 02510 "БК-16".

Крім того, удару зазнала військова інфраструктура окупантів на аеродромі Кіровське. Українські військові влучили у місце зберігання ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів "Оріон" та повністю знищили 4 станції управління цими дронами.

"Злагоджена та точна робота продовжує давати успішний результат. Планомірно знищуємо логістику та бойовий потенціал ворога у глибокому тилу", - додали у ВМС.

Операції Сил оборони на окупованих територіях

В Генеральному штабі ЗСУ раніше повідомляли, що Сили оброни України уразили передовий пункт управління дивізії, низку логістичних об'єктів та живу силу РФ.

Зокрема, було уражено склад пально-мастильних матеріалів мотострілецького полку у Донецькій області та жива сила ворога у районах Родинського (Донецька область), Березового (Дніпропетровська область).

Як повідомляв Главред, 26 лютого партизани провели успішну диверсію під Севастополем, присвячену "Дню опору окупації Криму". Агентам вдалося вивести з ладу об'єкти зв'язку, зокрема ті, що заважають роботі українських дронів.

1 лютого партизани створили повітряне "вікно" для нанесення ударів БпЛА по окупантах у Криму.

28 грудня підрозділ ЗСУ також відпрацював по низці військових об'єктів країни-агресорки Росії на півострові. Зокрема, у селищі Чорноморське під удар українських сил потрапила радіолокаційна станція "Валдай". Цей російський мобільний комплекс призначений для виявлення та боротьби з дронами.

Про джерело: Військово-морські сили України На балансі ВМС ЗСУ понад 50 бойових і десантних кораблів, катерів, допоміжних і спеціальних суден, розділених на дві бригади надводних кораблів, а також два дивізіони кораблів охорони і забезпечення, і дивізіон пошуково-рятувальних суден, пише Вікіпедія.

