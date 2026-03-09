Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Уражено склад БпЛА та катер: ЗСУ провели успішну операцію в Криму, деталі

Марія Николишин
9 березня 2026, 10:54
Українські військові продовжують знищувати бойовий потенціал ворога у глибокому тилу.
Уражено склад БпЛА та катер: ЗСУ провели успішну операцію в Криму, деталі
Операція ЗСУ в Криму / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

  • Українські військові завдали удару по об’єктах РФ у Криму
  • Зокрема, уражено ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1"
  • Також є влучання у місце зберігання БпЛА "Оріон"

Сили оборони України завдали удару по російських об’єктах у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок атаки уражено "Панцирі", десантний катер та базу БпЛА "Оріон". Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

Зазначається, що підрозділи ВМС ЗСУ у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗСУ провели успішну операцію на території тимчасово окупованого півострова.

відео дня

"Внаслідок точних ударів українським захисникам вдалося уразити одразу три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1" та ліквідувати мобільну вогневу групу противника", - йдеться у повідомленні.

Уражено склад БпЛА та катер: ЗСУ провели успішну операцію в Криму, деталі
ЗРК "Панцир-С1" / Інфографіка: Главред

Також силами і засобами ВМС у Новоозерному успішно уражено російський швидкісний десантний катер проєкту 02510 "БК-16".

Крім того, удару зазнала військова інфраструктура окупантів на аеродромі Кіровське. Українські військові влучили у місце зберігання ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів "Оріон" та повністю знищили 4 станції управління цими дронами.

"Злагоджена та точна робота продовжує давати успішний результат. Планомірно знищуємо логістику та бойовий потенціал ворога у глибокому тилу", - додали у ВМС.

Операція військових в Криму - відео:

Уражено склад БпЛА та катер: ЗСУ провели успішну операцію в Криму, деталі

Операції Сил оборони на окупованих територіях

В Генеральному штабі ЗСУ раніше повідомляли, що Сили оброни України уразили передовий пункт управління дивізії, низку логістичних об'єктів та живу силу РФ.

Зокрема, було уражено склад пально-мастильних матеріалів мотострілецького полку у Донецькій області та жива сила ворога у районах Родинського (Донецька область), Березового (Дніпропетровська область).

Крим - останні новини України

Як повідомляв Главред, 26 лютого партизани провели успішну диверсію під Севастополем, присвячену "Дню опору окупації Криму". Агентам вдалося вивести з ладу об'єкти зв'язку, зокрема ті, що заважають роботі українських дронів.

1 лютого партизани створили повітряне "вікно" для нанесення ударів БпЛА по окупантах у Криму.

28 грудня підрозділ ЗСУ також відпрацював по низці військових об'єктів країни-агресорки Росії на півострові. Зокрема, у селищі Чорноморське під удар українських сил потрапила радіолокаційна станція "Валдай". Цей російський мобільний комплекс призначений для виявлення та боротьби з дронами.

Читайте також:

Про джерело: Військово-морські сили України

На балансі ВМС ЗСУ понад 50 бойових і десантних кораблів, катерів, допоміжних і спеціальних суден, розділених на дві бригади надводних кораблів, а також два дивізіони кораблів охорони і забезпечення, і дивізіон пошуково-рятувальних суден, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ВМС України новини України новини Криму атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ворог просунувся біля ключового міста: в DeepState розкрили ситуацію на фронті

Ворог просунувся біля ключового міста: в DeepState розкрили ситуацію на фронті

10:41Фронт
Зеленський відповів на звинувачення Трампа та розкрив плани на переговори з РФ

Зеленський відповів на звинувачення Трампа та розкрив плани на переговори з РФ

10:01Війна
Від нього залежить стійкість ЗСУ: військовий оцінив загрозу для великого міста

Від нього залежить стійкість ЗСУ: військовий оцінив загрозу для великого міста

10:00Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на сьогодні, 9 березня: Щурам - сварки, Кролям - проблеми

Китайський гороскоп на сьогодні, 9 березня: Щурам - сварки, Кролям - проблеми

Монстр із тропіків: в Індонезії спіймали найдовшу змію в історії

Монстр із тропіків: в Індонезії спіймали найдовшу змію в історії

Карта Deep State онлайн за 9 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Жменя тирси — і коріння як у джунглях: метод, який здивував городників

Жменя тирси — і коріння як у джунглях: метод, який здивував городників

Що не можна робити на Сорок святих: заборони у свято 9 березня

Що не можна робити на Сорок святих: заборони у свято 9 березня

Останні новини

11:44

Що зробити з лохиною навесні - головні процедури для гарного врожаю

11:22

Найгірші кольори для стін у спальні: які відтінки заважають спати

11:21

Різке потепління накриє Рівненщину: синоптики назвали дату зміни погоди

11:13

Китайський гороскоп на завтра, 10 березня: Півням - тривога, Собакам - борги

10:54

Уражено склад БпЛА та катер: ЗСУ провели успішну операцію в Криму, деталіВідео

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
10:49

Гороскоп на завтра 10 березня: Водоліям - сюрприз, Рибам - збитки

10:41

Ворог просунувся біля ключового міста: в DeepState розкрили ситуацію на фронті

10:27

"Занурювати в кохання": Тіна Кароль нарешті назвала свого фаворита

10:01

Зеленський відповів на звинувачення Трампа та розкрив плани на переговори з РФ

Реклама
10:00

Від нього залежить стійкість ЗСУ: військовий оцінив загрозу для великого міста

09:58

Стріляли з гвинтівки: на Ріанну було скоєно нападВідео

09:35

Всесвіт знімає випробування: трьом знакам зодіаку стане легше вже цього тижня

09:22

"Мама робить все": син Сумської розкрив правду про свою сестру-відлюдницю

09:16

РФ передислокувала шість Ту-22М3: названо терміни нового ракетного удару

09:06

Поминальні суботи Великого посту 2026 року: що важливо зробити

08:42

Магнітна буря накрила Україну: відома дата, коли Сонце "вдарить" найсильніше

08:41

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 березня (оновлюється)

08:36

Україна відправила дрони-перехоплювачі для захисту баз США на Близькому Сході

08:18

Карта Deep State онлайн за 9 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:02

США наказали дипломатам терміново залишити Саудівську Аравію — NYT

Реклама
08:02

Чергове потепління стосунків США-Росія: Денисенко пояснив, що це означаєПогляд

06:51

Окупанти посилили наступ, є просування: в DeepState назвали напрямок

05:33

Чому вхідні двері в СРСР відчинялися всередину: несподівана відповідь

05:00

ольори з минулого знову в моді: відтінки, які роблять інтер’єри стильними

04:30

"Вдарить по РФ": що буде з Росією після іранської кампанії Трампа

03:16

"Оточений": Кріштіану Роналду показав усіх своїх жінок

03:00

Вчені розкрили правду про паралельні всесвіти — відповідь приголомшила всіх

02:03

Стиляга на всі часи: Максим Галкін засвітився в несподіваному образі

01:33

Ексчоловік Брітні Спірс дав коментар про зірку-злочинницю

08 березня, неділя
23:58

"Мій прайм-тайм": відома співачка показала себе на горщику

23:28

Години відключення електроенергії 9 березня: нові графіки для Києва та області

23:05

Археологи знайшли та скоштували 150-річний алкоголь: що пили на Дикому ЗаходіВідео

22:48

"Весілля вже було": Хостікоєв здивував зізнанням про особисте життя

22:27

Путіна "зливають": розкрито несподіваний сценарій змови в РФ

22:06

Що іноземці не розуміють в Україні - від візитів до гумору

22:01

РФ стягує сили для удару: комбат розкрив стратегічний задум ворога на півдні

21:24

Собака, яку приспали, несподівано нагадала про себе: неймовірна історія вразила Мережу

21:12

Графіки суттєво скоротили: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 9 березняФото

20:35

Навіщо виносити подушки і ковдри на вулицю в березні: простий лайфхак здивував багатьох

20:35

Гороскоп на сьогодні 9 березня: Дівам - гарні новини, Скорпіонам - проблема

Реклама
20:14

Менше "жировиків", більше плодів: експерт розкрив схему обрізки абрикосаВідео

20:08

Як правильно сушити волосся: помилки, яких краще уникати

19:53

Чому Путіна зраджує власне оточення: Ейдман розкрив причинуПогляд

19:30

Фіцо шантажує Україну через кредит ЄС: погрожує "перейняти естафету" від Орбана

19:02

Потепління на Житомирщині: синоптики попередили про різкий стрибок температури

18:33

Кримськотатарський слід: які звичні українські слова мають тюркське коріння

18:31

Є пошкодження і втрати: об'єкти Нафтогазу під масованими ударами РФ

18:13

Влупить +17: якою буде погода найближчим часом

18:12

Що буде з людиною, якщо вона буде брехати: священник назвав наслідки

17:43

Україна – Швеція: збірна стикнулася з кадровими проблемами, хто не зіграє

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла Пугачова
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти