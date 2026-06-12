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"Як ніколи раніше": Лукашенко раптово заговорив про закінчення війни

Марія Николишин
12 червня 2026, 19:41
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Лукашенко додав, що сучасні війни "є наслідком дій самих людей".
'Як ніколи раніше': Лукашенко раптово заговорив про закінчення війни
Лукашенко озвучий свій прогноз щодо завершення війни / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Коротко:

  • Лукашенко вважає, що війну в Україні можна завершити до кінця року
  • На його думку, усе залежить від рішень окремих людей

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що війна країни-агресора Росії проти України може завершитися вже до кінця 2026 року. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Al Arabiya, а його слова цитують білоруські ЗМІ.

За його словами, зараз, "як ніколи раніше", є можливість припинити війни в Україні та на Близькому Сході.

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Він упевнений, що все залежить від бажання "буквально кількох людей".

"Як ніколи раніше, ми маємо таку можливість — припинити ці війни. Якщо таке бажання буде, то ці війни можна закінчити цього року точно. І навіть конфлікт Росії та України можна цього року закінчити", - сказав Лукашенко.

Водночас самопроголошений президент Білорусі не назвав конкретного плану завершення війни і не уточнив, на яких умовах, на його думку, могло б бути досягнуто припинення бойових дій.

"Сучасні війни є наслідком дій самих людей, а тому саме люди здатні їх зупинити", - додав він.

Росія хоче втягнути Білорусь у війну

Військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак заявляв, що Росія посилює тиск на режим Олександра Лукашенка, намагаючись втягнути Білорусь у новий етап війни проти України.

За його словами, Кремль розглядає участь білоруської армії як інструмент впливу на українське командування.

"Згадайте початок української операції в Курській області РФ: тоді теж з’явилися повідомлення про те, що білоруська армія наблизилася до кордону з Україною. Усе це робиться з метою розтягування наших ресурсів, - наголосив він.

'Як ніколи раніше': Лукашенко раптово заговорив про закінчення війни
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, диктатор Володимир Путін заявляв, що війну в Україні нібито розпочала не Росія. Він також поскаржився, що зараз Москва змушена практично наодинці протистояти "усьому колективному Заходу".

Заступник командира Третього армійського корпусу, командир полку "Азов" Максим Жорін говорив, що у 2026 році Україна може вийти на вікно можливостей для справедливих переговорів, але розраховувати на швидке завершення бойових дій цього року не варто.

Водночас колишній високопосадовець ЦРУ США Ґленн Корн переконаний, що до кінця 2026 року в Україні можливе припинення вогню. Однак не йдеться про повне завершення війни.

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Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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