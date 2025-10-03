Рус
Масштабна висадка десанту: експерт сказав, чи можуть ЗСУ прорватись в Крим

Марія Николишин
3 жовтня 2025, 12:00
Експерт вважає, що в України недостатньо ресурсів для великої висадки десанту.
Висадка десанту в Криму / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, deepstatemap

Головне із заяви експерта:

  • Висадка великого десанту в Криму поки малоймовірна
  • Для цього потрібні великі десантні кораблі
  • Однак, ЗСУ можуть нарощувати удари по Кримському мосту

Наразі можливість висадки великого десанту на берег тимчасово окупованого Криму є малоймовірною. Про це заявив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний в ефірі на Радіо NV.

"SkyNews пишуть про можливість морського десанту. Це в мене викликає усмішку. Коли ми кажемо про висадку ДРГ, якоїсь невеличкої групи – це реально. І це вже декілька разів було. І на морські вишки висаджувались. І на берег висаджувались. Але, коли ми кажемо про масований морський десант, у якого буде задача захопити якесь місто в Криму, і утримувати його – у нас, наразі, таких ресурсів немає", - наголосив він.

За його словами, для цього потрібні великі десантні кораблі та можливість висадити десятки тисяч бійців з підтримкою авіації.

Удари по Кримському мосту

Водночас, експерт вважає, що Кримський міст буде пріоритетною ціллю для ударів, поки не буде знищений.

Але Нарожний додав, що реалізувати удар по мосту дуже складно.

"Ворог зосередив поблизу Керченського мосту величезну кількість ППО. У них там стоять аерозольні системи, задачі яких розпиляти у повітрі величезні хмари диму, спеціального аерозолю, для того, щоб не могли працювати безпілотники з візуальним наведенням", - підсумував він.

Кримський міст / Інфографіка: Главред

Чи можуть ЗСУ звільнити Крим

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан вважає, якщо ЗСУ зламають російську армію, то за три-чотири роки можна повернути території, особливо Крим і сухопутний коридор, тому що їх звільняти найлегше.

Він також додав, що Донбас буде складно звільняти без розвалу Росії, оскільки там серйозний тил.

Крим - останні новини

Як повідомляв Главред, спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони "Примари" знищив у тимчасово окупованому Криму два російські літаки та берегові радіолокаційні станції.

21 вересня бійці Головного управлінні розвідки Міноборони України здійснили успішну атаку по військових об'єктах на території тимчасово окупованого Росією Криму. Внаслідок удару уражено 3 багатоцільові гелікоптери та РЛС "Небо-У".

Водночас, речник ВМС ЗСУ, капітан 2 рангу Дмитро Плетенчук сказав, що Сили оборони України поки не зруйнували Кримський міст через те, що окупанти використовують усі наявні засоби для його захисту.

Про персону: Павло Нарожний

Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України.

Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.

