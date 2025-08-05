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До Дня Незалежності України: росіяни прагнуть "взяти у тиски" важливе місто

Марія Николишин
5 серпня 2025, 12:19
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Росіяни хочуть отримати контроль над залізничною логістикою.
До Дня Незалежності України: росіяни прагнуть 'взяти у тиски' важливе місто
РФ хоче захопити Куп’янськ / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, deepstatemap

Ключові тези:

  • Окупанти хочуть обійти Куп’янськ з північно-західної околиці
  • Наразі росіянам не вдалося просунутися ні на метр
  • Ворог прагне захопити місто до 24 серпня

Армія країни-агресора Росії намагається обійти Куп’янськ, щоб змусити ЗСУ покинути місто. Про це заявив командир 429 окремому полку безпілотних систем Ахіллес Юрій Федоренко в етері Radio NV.

"Оскільки противник не може протиснути Куп’янськ-лівобережний, не може протиснути і формувати у районі населеного пункту Кругляківка… він взяв собі за тактику обійти Куп’янськ з північно-західної околиці. Тобто, обійти не заходячи в саме місто, взяти під вогневий контроль наші маршрути висування, якими ми рухаємося, зокрема, до переправ і потім виходимо на лівобережжя, і таким чином, взяти у тиски і змусити Сили оборони покинути саме місто Куп’янськ", - наголосив він.

відео дня

Чи вдається росіянам просуватись біля Куп’янська

За його словами, за останні 14 днів російським загарбникам не вдалося просунутися ні на метр, бо українські захисники вживають певні заходи для покращення положення і відновлення позицій.

"А вони (окупанти – ред.) б дуже сильно хотіли до 24 серпня, до Дня незалежності України, вивісити ту ганчірку - прапор Російської Федерації, десь поблизу міста Куп’янськ", - зауважив Федоренко.

Чому РФ хоче захопити Куп’янськ

На думку військового, окупанти прагнуть захопити Куп’янськ з метою отримання контролю над залізничною логістикою. Крім того, противник буде продовжувати активні бойові дії на Харківщині.

"Окупантам треба наростити присутність, щоб потім на міжнародній арені казати не тільки про претензії на Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області та АР Крим, а ще й про Харків", - підсумував він.

Бої в Харківські області

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" повідомляв, що росіяни посилюють свою активність вздовж кордону Харківської області. Також окупанти суттєво підвищили активність на фронті в Харківській області.

"Не зовсім зрозуміло, чи то вони мацають лінію бойового зіткнення, чи намагаються прориватися з різних ділянок і потім всюди розвивати успіх", - наголосив військовий.

До Дня Незалежності України: росіяни прагнуть 'взяти у тиски' важливе місто
Куп’янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло заявив, що в Покровсько-Мирноградській агломерації армія країни-агресора тримає найшвидший темп просування. Лише за останню добу окупанти пройшли 3 км кв.

Пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина" НГУ Максим Бакулін сказав, що російські війська на Покровському напрямку намагаються уникати прямих зіткнень із українськими захисниками, оскільки розуміють, що зазнають поразки.

Крім того, начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомляв, що 4 серпня окупаційні війська країни-агресорки Росії здійснили спробу прориву на контрольно-пропускному пункті "Гоптівка".

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Про персону: Юрій Федоренко

Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин.

З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти.

9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

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