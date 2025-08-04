За лаштунками оборони Покровська: військовий розкрив причину дивної тактики РФ

Окупанти уникають прямих зіткнень із ЗСУ на Покровському напрямку через великі втрати та низьку підготовку піхоти.

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Ворог кидає непідготовлену піхоту в наступи, щоб компенсувати значні втрати у боях під Покровськом / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

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Окупанти уникають прямих боїв із ЗСУ

Ворог зазнає значних втрат у піхоті

Російські війська на Покровському напрямку намагаються уникати прямих зіткнень із українськими захисниками, оскільки розуміють, що зазнають поразки. Про це в ефірі телеканалу "Київ24" розповів пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина" НГУ Максим Бакулін.

Низька якість поповнення особового складу

За словами Бакуліна, окупанти несуть великі втрати, а темпи поповнення особового складу залишаються низькими.

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"Якщо казати про якість їхнього поповнення, то вона досить низька. Тому що, скоріш за все, тих хто у них довше, краще підготовлений, перемістили на посади спеціалістів. Маю на увазі — артилеристи, дронщики, сапери… Ще багато посад, де вони дійсно працюють професійно. Якщо казати за піхоту, яку готують за місяць, бо зазнають великих втрат", — зазначив пресофіцер.

Ворог кидає непідготовлену піхоту в атаки

Пресофіцер додав, що противник змушений кидати у наступ непідготовлену піхоту, щоб компенсувати попередні втрати. Водночас підрозділи ЗСУ утримують оборону, зокрема вуличних боїв.

"У вуличних боях противник програє", — підсумував представник Нацгвардії.

Безпосередній штурм Покровська — думка експерта

Експерт Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", повідомляє, що окупаційні війська Росії перейшли до безпосереднього штурму міста Покровськ на Донеччині.

За його словами, навколо міста формується напівкільце, а атаки зосереджені з півдня в напрямку Соледара. Ворог уже вийшов на околиці Покровська та намагається обійти його з південного заходу, рухаючись з боку Дніпропетровської області.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Раніше Главред писав, що на фронті залишаються найбільш критичними три напрямки: Покровський, Лиманський та Новопавлівський. Останні дні там фіксують десятки атак щодоби та спроби окупаційних військ країни-агресорки Росії прорвати українську оборону.

Напередодні стало відомо, що російські війська на фронті наближаються до міста Добропілля, яке залишається останнім великим населеним пунктом перед повним оточенням Покровська.

Нагадаємо, російські сухопутні війська посилюють спроби оточити Покровськ Донецької області, ключовий український логістичний вузол, що підтримує операції на Донбасі.

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