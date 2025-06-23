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Дрони без контролю: експерт розкрив, чим небезпечні оновлені "Шахеди"

Руслан Іваненко
23 червня 2025, 00:11
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РФ почала використовувати дрони, які не контролюються операторами та завдають ударів по випадкових об’єктах.
Шахед, дрон
Російські дрони з ШІ самостійно визначають цілі на шляху та можуть влучати у звичайні авто і автобуси / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Читайте в матеріалі:

  • Як працює новий "Шахед" із ШІ
  • Чим дрони РФ відрізняються від німецьких HF1
  • Чому ризик для цивільних постійно зростає

Оновлені російські дрони-камікадзе становлять дедалі більшу загрозу для цивільних — про це заявив аналітик німецького видання Bild Юліан Репке в коментарі "24 каналу".

За його словами, РФ модернізує "Шахеди", оснащуючи їх камерами та штучним інтелектом з машинним зором. Ці дрони практично некеровані, і головна небезпека полягає в тому, що вони не здатні розрізнити військову ціль від цивільної.

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"Вони просто дають інформацію „Шахеду" чи іншому безпілотнику летіти 200 кілометрів та бити по усьому, що зустрінеться на його шляху. Ми це бачили у Сумах, коли дрони били по автобусах. Так вони тестують безпілотники, і це, дійсно, небезпечно", — заявив Репке.

Для порівняння він навів дрони HF1 від німецької компанії Helsing, які передають Україні: у них також є штучний інтелект, але запуск та вибір цілі контролює оператор, що знижує ризик влучання по цивільним об’єктам.

Дрони без контролю: експерт розкрив, чим небезпечні оновлені
шахед / Інфографіка: Главред

"Російські дрони летять далеко за лінію боєзіткнення, тому з більшою ймовірністю можуть уразити саме цивільний автомобіль", — зауважив аналітик.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, країна-агресорка Росія масовано вдарила ракетами і дронами по місту Кременчук в Полтавській області в ніч на суботу, 21 червня. Моніторингові групи повідомили, що Кременчук і район опинилися під масованою атакою "Шахедів" і ракет. Зазначається, що на місто вночі летіли табуни "Кинджалів", "Іскандерів", "Калібрів" та "Шахедів".

Крім того, увечері неділі, 22 червня, Запорізька область опинилася під ворожим ударом. У місті та за межами лунали вибухи. Попередньо, працювало ППО. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram.

У ніч на 20 червня Одеса була у вогні після атаки дронів. Росіяни завдали масованого удару безпілотниками по місту. було зафіксовано 10 "прильотів".

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Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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