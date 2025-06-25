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РФ озброїла "Шахеди" ШІ та камерами: експерт пояснив, чим небезпечні БпЛА

Руслана Заклінська
25 червня 2025, 22:27
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Нові дрони мають перевагу — можливість змінювати траєкторію й управлятися оператором у реальному часі.
РФ озброїла 'Шахеди' ШІ та камерами: експерт пояснив, чим небезпечні БпЛА
Росія модернізувала "Шахеди" камерами та радіокеруванням / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 23 окрема механізована бригада

Що відомо:

  • Росія використовує нові модифікації дронів Shahed
  • Дрони оснастили камерами, ШІ та радіокеруванням
  • Так звані "білі Шахеди" призначені для точкових ударів по рухомих цілях

Російські війська почали використовувати вдосконалені модифікації іранських дронів Shahed, які суттєво відрізняються від попередніх версій завдяки новим технологіям. БпЛА оснастили штучним інтелектом, камерами та модулями радіокерування. Про це повідомив експерт з військового зв’язку Сергій "Флеш" Бескреснов.

За його словами, Росія отримала у своє розпорядження так звані "білі" "Шахеди" — безпілотники, які обладнані платформами зі штучним інтелектом, відеокамерами та радіозв’язком. Проте такі електронні системи є дуже дорогими, тож, ймовірно, нові типи дронів використовуватимуть виключно для цілеспрямованих атак — зокрема, по рухомих цілях або важливих об’єктах критичної інфраструктури, таких як лінії електропередач і вежі.

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Девід Олбрайт із Вашингтонського Інституту науки та міжнародної безпеки відзначив, що попередні версії "Шахедів" не могли вражати рухомі цілі чи змінювати траєкторію після запуску. Вони літали за заздалегідь заданою траєкторією, що дозволяло відносно легко збивати їх. Наявність радіозв’язку ж дає змогу оператору в Росії в режимі реального часу керувати дроном, обирати ціль і потенційно управляти одночасно кількома безпілотниками.

Останні дослідження уламків збитих дронів виявили модулі з багатьма антенами — по вісім і навіть дванадцять, виготовлені у Китаї, що забезпечує підвищену стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Також у уламках знайшли блок перешкод іранського виробництва, що підтверджує тісну співпрацю Росії та Ірану у цій сфері.

Бескреснов уточнив, що хоча росіяни почали застосовувати "Шахеди" на радіокеруванні, швидше за все, це не оригінальні іранські безпілотники, а російські варіанти, наприклад, "Герань", які мають інший колір і виробляються в "Алабузі".

"Дуже давно наша розвідка доносила, що противник хоче частину "Шахедів" оснастити камерою та радіокеруванням. Завдання було, ймовірно, атакувати прикордонні райони з високою точністю, особливо цілі, які можуть рухатися. Але з якоїсь причини реалізації ідеї ми не побачили", - розповів він передісторію проблеми.

РФ озброїла 'Шахеди' ШІ та камерами: експерт пояснив, чим небезпечні БпЛА
БпЛА типу "Шахед" / Інфографіка: Главред

За його словами, незважаючи на бажання російської сторони оснастити частину безпілотників камерами та системами радіокерування для високоточних атак, серійного виробництва таких складних моделей наразі не ведеться через їх високу вартість.

"А ось серійний випуск російського виробу "Герань" з примітивним та дешевим радіокеруванням цілком можливий", - зазначив Бескреснов.

Вартість одного модуля радіокерування, необхідного для перетворення звичайного дрона на керований, у Китаї стартує приблизно від 7 тисяч доларів. Проте Бескреснов зауважив, що будь-які системи, що працюють на радіокеруванні, уразливі для глушіння засобами радіоелектронної боротьби.

"Шахеди" зі штучним інтелектом - новини з темою

Як повідомляв Главред, Росія оснащує дрони-камікадзе "Шахед" штучним інтелектом, що дозволяє їм самостійно розпізнавати та атакувати цілі, не піддаючись впливу українських засобів радіоелектронної боротьби. Як пояснив військовий експерт Павло Нарожний, такі дрони можуть діяти автономно, обираючи, наприклад, танк чи об’єкт інфраструктури для удару.

Також аналітик Юліан Репке заявив, що РФ модернізує дрони, оснащуючи їх камерами та ШІ з машинним зором. Такі БПЛА летять на сотні кілометрів без розпізнавання цілей і можуть влучати у цивільні об'єкти, як це сталося в Сумах.

Крім цього, українська легкомоторна авіація може ефективно знищувати "Шахеди" за допомогою легких ракет з дальністю 3–5 км, заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап. Такі ракети мають самоліквідатори, що знижує ризик ушкоджень у разі промаху. Водночас запуск повноцінного "рою" дронів поки недоступний — є лише експериментальні системи на 6–10 апаратів.

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Хто такий Сергій Флеш?

Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний Сергій Флеш — український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія.

З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України.

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