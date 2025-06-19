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РФ озброює "Шахеди" штучним інтелектом: експерт розкрив деталі нової загрози

Руслан Іваненко
19 червня 2025, 19:42
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Російські дрони-камікадзе з штучним інтелектом самостійно розпізнають цілі та уникають впливу українських систем РЕБ.
РФ озброює 'Шахеди' штучним інтелектом: експерт розкрив деталі нової загрози
Експерт пояснює, чому "Шахеди" із штучним інтелектом не піддаються глушінню / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Росія використовує "Шахеди" зі штучним інтелектом, непідвладні РЕБ
  • Дрони можуть самостійно розпізнавати цілі та вражати об'єкти інфраструктури
  • Масове застосування таких дронів економічно невигідне для РФ через високу вартість

Російські дрони-камікадзе "Шахед" із вбудованим штучним інтелектом становлять серйозну загрозу, адже вони не піддаються впливу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і можуть самостійно розпізнавати цілі. Про це в коментарі Фокусу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

"Такий "Шахед" може летіти в заданий квадрат за допомогою інерційної системи наведення, на яку РЕБ не впливає. Там він теоретично здатен приймати рішення на основі того, що бачить. Наприклад, якщо дрон запрограмований на розпізнавання танків за їхніми зображеннями, він може самостійно ідентифікувати ціль і вдарити по ній. Або ж, наприклад, летіти до об’єкта інфраструктури, як-от теплоелектростанція, і самостійно атакувати, скажімо, трансформаторну підстанцію. Це становить велику небезпеку, адже в такому разі засоби РЕБ стають неефективними, і кожен такий дрон доведеться збивати фізично", — пояснив експерт.

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Нарожний додав, що радіомодеми на цих дронах можуть працювати на відстані до 150 км, що дозволяє атакувати великі українські міста — Кривий Ріг, Запоріжжя, Суми, Чернігів і навіть Київ, який розташований приблизно за 140 км від білоруського кордону.

Водночас військовий експерт зауважив, що наразі використання таких "Шахедів" є поодиноким. Через високу вартість модулів штучного інтелекту та ефективну роботу українських систем РЕБ, масове застосування цих дронів поки що економічно невигідне для РФ.

РФ озброює 'Шахеди' штучним інтелектом: експерт розкрив деталі нової загрози
Шахед / Інфографіка: Главред

"Щоб обійти наші РЕБ, росіянам доводиться встановлювати дорогі чотири- або навіть шістнадцятиканальні антени. Одна така антена коштує десятки тисяч доларів. Це суттєво здорожчує виробництво дрона, роблячи його масове застосування економічно невигідним", — пояснив Нарожний.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 червня країна-агресор РФ атакувала Київ із повітря. У Солом'янському районі було пошкоджено два житлових будинки. Також внаслідок масованої атаки Росії на столицю було пошкоджено гуртожитки Київського авіаційного інституту.

Крім того, під час атаки 17 червня країна-агресор Росія обстріляла кілька багатоповерхових житлових будинків. Це були цілеспрямовані удари по цивільному населенню. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

Відомо, що у ніч на 17 червня країна-агресор Росія атакувала Україну 472 засобами повітряного нападу. Основним напрямком удару було місто Київ. Протиповітряною обороною було знешкоджено 428 засобів повітряного нападу противника.

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Хто такий Павло Нарожний?

Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України.

Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.

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