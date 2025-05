"Кишені" біля Торецька більше немає: в ISW сказали, що тепер буде з Костянтинівкою

Коротко:

Після чотиримісячної наступальної операції з вирівнювання лінії фронту російська армія ліквідувала "кишеню" Сил оборони України на південний захід від Торецька. Таким чином окупанти поліпшили собі умови для просування до Костянтинівки. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 25 травня.

Геолокаційні відеозаписи свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в центральній частині Зорі та північній частині Романівки (на захід від Торецька) і, ймовірно, захопили Стару Миколаївку і Гнатівку, а також поля на південь від Романівки. При цьому Міністерство оборони Росії заявило, що війська РФ захопили Романівку повністю, передає ISW.

За оцінками аналітиків, російські війська захопили приблизно 65 квадратних кілометрів території в рамках свого просування на Романівку і Зорю.

У ISW нагадали, що російські війська посилили наступ у цьому районі на початку лютого 2025 року і почали узгоджені зусилля з ліквідації українських позицій у "кишені" на південь від Романівки наприкінці квітня 2025 року. Для реалізації цієї мети російське військове командування передислокувало сюди кілька підрозділів із районів Курахового та заходу Запорізької області.

Як писав Главред, раніше аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російський диктатор Володимир Путін може планувати захоплення міста Суми та частини Сумської області. Ймовірно, своїм візитом до Курської області 20 травня глава РФ намагався створити підстави для виправдання подібних планів.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що 2025 року армія РФ може захопити Покровськ. Також росіяни точно намагатимуться форсувати Дніпро.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко вважає, що основною метою літньої наступальної кампанії росіян є вихід до великих міст, а не на адміністративні кордони Донецької області. Зокрема, йдеться про Костянтинівку, Сіверськ, а також про оточення Покровська.

Коваленко також вважає малоймовірною перспективу захоплення Росією чотирьох українських областей.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.