Екіпаж загинув: Буданов розповів нові деталі збиття російських Су-30

Очільник української розвідки назвав успішну операцію історичним моментом.

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Українські розвідники збили два багатоцільові винищувачі Су-30 / Колаж: Главред, фото: Міноборони Росії, УНІАН

Що сказав Буданов:

Збиття російських літаків стало історичним моментом

ГУР використовувало три безпілотні катери Magura V7 в атаці

Екіпаж одного із Су-30 не вижив

Українські військові збили два багатоцільові винищувачі Су-30 Flanker, використавши три безпілотні катери Magura-7 в атаці. Очільник ГУР Кирило Буданов поділився з The War Zone деталями операції.

За його словами, у російські літаки поцілили ракети класу "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder. Це стало першим випадком, коли винищувачі були збиті безпілотними катерами, з яких використовували AIM-9 для знищення противника.

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Буданов наголосив, що збиття Су-30 є історичним моментом і пояснив, що дрони Magura V7, які використовували розвідники, є варіантом Magura V5 для ППО.

Очільник ГУР також розповів про долю екіпажів російських винищувачів. Перший з них вижив і був підібраний цивільним судном у Чорному морі, а другий, попередньо, загинув.

Дрон Magura / Інфографіка: Главред

Збиття російських Су-30 - що відомо

Як писав Главред, спецпідрозділ ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України 2 травня 2025 року успішно ліквідували російський Су-30. Збиття відбулося у Чорному морі і офіційно стало першим у світі знищенням бойового літака морським дроном.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові знищили другий за добу літак російських окупантів. Його ліквідували на території тимчасово окупованого Криму.

Військовий експерт Андрій Крамаров, в свою чергу, назвав знищення російського винищувача Су-30 над Чорним морем за допомогою морського дрона Magura ракетою Р-73, яку від самого початку призначали винятково для встановлення на винищувачах, не просто історичною, а по-справжньому видатною подією.

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Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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