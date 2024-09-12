'Унікальна подія': як Україні вдалось збити Су-30 СМ над Чорним морем - Defense Express

Збиття російського Су-30 СМ над Чорним морем є унікальною подією, адже потребує неабиякої майстерності від оператора ПЗРК, зазначили в Defense Express.

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Як Україні вдалось збити Су-30 СМ над Чорним морем - Defense Express / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

11 вересня бійці Головного управління розвідки збили російський винищувач Су-30СМ над Чорним морем за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу. На борту літака перебували два пілоти, ймовірно, жоден з них не вижив. Про те, як було збито російський Су-30 СМ розповів в ефірі 24 каналу головний редактор Defense Express Олег Катков.

За словами Олега Каткова, ця подія є унікальною. Як зазначив головний редактор Defense Express, українські військові вперше змогли збити літак з ПЗРК, перебуваючи на легкому моторному човні у відкритому морі.

"Треба розуміти, наскільки це складно, тому що збиття літака, чи взагалі будь-якого літального апарата, з ПЗРК це дуже висока майстерність. Коли йдеться про відбиття нападу саме літака, то за лічені секунди необхідно не лише ухвалити рішення, а й здійснити всю підготовку до пуску, навестись", – мовив Катков. відео дня

У Defense Express також вказали, що російські винищувачі Су-30СМ, які використовуються на полі бою, оснащені західною авіонікою, переважно французького походження.

Хоча Росія оголосила про план імпортозаміщення цих компонентів, питання їх обслуговування залишається актуальним, особливо після втрати доступу до західних технологій через санкції після початку повномасштабної війни.

"Країна-агресор дійсно використовувала величезну кількість західних компонентів у своєму озброєнні, зокрема у винищувачах. До прикладу, у Су-30СМ встановлювалися монітори від французької компанії Thales й інша бортова апаратура", – зазначив головний редактор Defense Express.

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Знищення російського Су-30 СМ над Чорним морем - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, У ніч на 11 вересня поблизу Севастополя зник російський винищувач Су-30СМ, який здійснював пуски ракет Х-31П по Одещині, повідомляє моніторинговий проект "Кримський вітер". За даними проекту, Су-30СМ разом із Су-35 діяв над морем на північ від Севастополя, запускаючи ракети Х-31П по материковій Україні. Після четвертого пуску Су-30СМ раптово зник з радарів.

Пізніше бійці спецпідрозділу ГУР Міноборони України підтвердили, що збили цей літак у Чорному морі за допомогою ПЗРК.

Аналітики Defense Express припускають, що українські сили могли збити літак також із ЗРК Patriot або винищувачем F-16, погоджуючись у цьому з польськими експертами.

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