Диверсанти РФ атакували ЗСУ поблизу Суджі: ворога ліквідували, деталі

Росіяни біля міста Суджа намагалися повторити сценарій Авдіївки, розповів Мирослав Гай.

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Ворог намагався проникнути на підконтрольну ЗСУ територію, але десантники випередили окупантів - офіцер / Колаж: Главред, фото: DeepState, УНІАН

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Диверсанти РФ намагалися під землею потрапити на позиції ЗСУ в районі Суджі

Сили оборони ліквідували ворожу групу

Російські окупанти в Курській області намагалися потрапити на підконтрольну Силам оборони України територію поблизу Суджі. Ворог використовував підземні комунікації. Утім, українські військові організували засідку та знищили ворожу групу. Про це розповів офіцер ЗСУ, волонтер Мирослав Гай.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, одна з десантно-штурмових бригад завчасно отримала розвідувальні дані, згідно з якими росіяни планували використати підземні комунікації магістрального газопроводу "Прогрес", щоб здійснити диверсію в Суджанському районі.

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Коротко про Суджу / Інфографіка: Главред

"Ворог намагався діяти за сценарієм Авдіївської операції, використовуючи інженерні споруди для проникнення на підконтрольну ЗСУ територію. Але наші десантники випередили окупантів", - сказав Гай.

За його словами, після цього українські військові організували засідку. Дочекалися виходу противника з тунелю і його скупчення, після чого вихід був завалений. Такий крок унеможливив евакуацію ворога. Далі була ліквідація.

"Ліквідовано близько 80% особового складу супротивника. Об'єктивний контроль і радіоперехоплення підтверджують паніку серед особового складу ворога: загарбники будуть скаржитися, що їх кинули на вірну смерть", - підкреслив Мирослав Гай.

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Як повідомляв Главред, британські журналісти The Telegraph опублікували матеріал, у якому йдеться про те, що після наступу РФ у Суджанському районі 10-тисячне угруповання Сил оборони під загрозою оточення. Просування окупантів може бути пов'язане з припиненням надання розвідданих Україні з боку США.

ЗСУ можуть вийти з Курської області протягом двох тижнів, написали журналісти New York Post. Ворог міг скористатися паузою в наданні американцями розвідданих Україні, щоб спробувати прорвати українську оборону.

Загрози оточення Сил оборони в Курській області зараз немає, повідомили джерела РБК-Україна. Командування поки що не планує виводити війська з регіону. Вживаються заходи для стабілізації ситуації.

"Наразі план агресора полягає в тому, щоб перерізати дорогу Суджа - Суми і тим самим - створити оперативне оточення наших військ", - підкреслюється в матеріалі.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. На певному етапі операції Сили оборони України контролювали понад 82 населених пункти. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині. Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

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