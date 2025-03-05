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У Трампа поставили умову Україні щодо військової допомоги: ЗМІ дізналися деталі

Андрій Ганчук
5 березня 2025, 17:17
2024
У Вашингтоні намагаються добитися від Зеленського поступок, спрямованих на перемовини з Москвою.
Зеленський, Трамп, ЗСУ
У команді Трампа відновлять військову допомогу Україні лише після того, як з'явиться дата мирних переговорів - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, 21-а ОМБр

Про що пишуть журналісти Axios:

  • США не відновлять допомогу, поки не буде дати мирних перемовин із РФ
  • США тиснуть на Зеленського для проведення мирних перемовин із РФ

Сполучені Штати Америки не відновлять військову допомогу Україні, доки не буде встановлено дату мирних перемовин з агресором Росією.

Як повідомляє Axios, про це заявив помічник глави Білого дому з питань національної безпеки Майк Волтц.

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Журналісти зазначають, що такий крок адміністрації Трампа - тиск на Зеленського, щоб добитися згоди президента на перемовини з РФ для завершення війни.

Військова допомога Україні від США - новини за темою:

Як повідомляв Главред, журналісти The New York Times написали, що Трамп не відновив військову допомогу після того, як отримав послання від Зеленського щодо готовності України до мирних перемовин із Кремлем.

Журналісти CNN вважають, що Трамп заморозив військову допомогу Україні саме після словесної перепалки із Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого. Мовляв, допомогу не відновлять, поки Зеленський "не візьме на себе зобов'язання щодо мирних перемовин".

США призупинили надання Україні розвідувальних даних, сказав глава ЦРУ Джон Реткліфф. За його словами, це пов'язано з необхідністю мирних перемовин.

"Думаю, що пауза на військовому фронті та фронті розвідки, яка дала змогу цьому статися, закінчиться, і я думаю, що ми працюватимемо пліч-о-пліч з Україною, оскільки нам потрібно дати відсіч агресії, але [це було необхідно] для того, щоб зробити світ кращим для просування цих мирних перемовин", - підкреслив Реткліфф.

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Що таке Axios?

Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

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