Ситуація на полі бою складається не на користь України: у NYT розкрили подробиці

Як підтверджують карти бойових дій, аналітики і солдати, останніми тижнями російські війська досягли успіхів на кількох напрямках.

Війська РФ просуваються на кількох напрямках / Колаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

РФ просувається на кількох напрямках, тиск зростає

Покровськ і Мирноград під загрозою оточення

Росія веде війну на виснаження, використовуючи перевагу в дронах і живій силі

Російські війська продовжують просуватися на ключових ділянках фронту, що суттєво ускладнює становище України та дозволяє Кремлю займати дедалі жорсткішу позицію у будь-яких потенційних переговорах.

Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на аналітиків і військових на місцях.

Фінський військовий аналітик Еміль Кастехельмі з Black Bird Group зазначає, що ситуація для України стає критичною:

"Росіяни мають реальну перевагу… Україна не збирається здаватися, але виглядає достатньо виснаженою, щоб Москва відчула можливість диктувати умови".

За останні тижні російські війська просунулися на кількох напрямках:

майже завершили оточення Покровська та Мирнограда;

активізували наступ у південній частині Запоріжжя;

тиснуть на Куп’янськ і район Сіверська.

Кастехельмі визнає, що майбутнє виглядає "дуже похмурим", а чіткого виходу з ситуації він не бачить.

Лінія оборони виснажується

Українські військові підтверджують, що з осені фронт почав просідати. Оператор БПЛА Ігор розповідає, що оборона руйнується через виснаження, а російські "Блискавки" та рої міні-дронів-камікадзе створюють постійний тиск.

Водночас Україна поки не має аналогів цих систем у масовому виробництві.

Під ударом - не лише Покровськ

Росія одночасно атакує Костянтинівку, Лиман та інші міста Донеччини. Капітан Олег Войцеховський, чия частина розташована неподалік Лиману, каже, що обстріли та атаки не припиняються ні на мить, а інтенсивність боїв за останні два місяці лише зросла.

Покровськ залишається найгарячішою точкою. За словами Максима Бакуліна з Нацгвардії, місто перетворилося на зону хаосу, де неможливо евакуювати загиблих.

Поки Україна концентрує сили на цьому напрямку, російські війська намагаються прорвати оборону в інших секторах, зокрема на південному сході Запоріжжя. Резерви, перекинуті туди, лише частково стримують наступ.

Командир взводу Олег описує ситуацію як критичну:

"Дороги стали смертельними пастками через дрони… Якщо нас троє - їх тридцять".

Зима може сповільнити, але не зупинити ворога

Холодна пора традиційно ускладнює маневри для обох сторін, але домінування дронів робить масовані атаки майже неможливими. Водночас Росія, за оцінками аналітиків, готова й надалі кидати в бій величезні людські ресурси, ведучи війну на виснаження.

Кастехельмі підсумовує:

"Росія намагається повільно, але системно зламати Україну військовим шляхом".

Чи існує загроза нового наступу РФ - оцінка експерта

Новий повномасштабний наступ може зачепити чотири області України, проте є нюанс, заявив колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов.

Експерт каже, що для атаки на Київську, Житомирську, Рівненську та Волинську області Росії потрібно завести свої війська на територію Білорусі. А тут уже виникають проблеми із самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком.

Крім цього, наразі Кремль не має вільних резервів і ресурсів для проведення ще однієї масштабної наземної операції з Білорусі. Хоча ситуація і може змінитися, але навіть у такому разі будь-які підготовчі процеси займуть кілька місяців. Навіть якщо Росія наважиться на такий крок, усі підготовчі процеси фіксуватимуть українська та іноземні розвідки, тому Україна буде напоготові.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, на Донеччині російські сили не полишають спроб взяти Мирноград в оточення. У місті залишаються як військовослужбовці України, так і мирні жителі.

Щодо Харківської області, начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що російська армія просувається всередині Вовчанська, намагаючись закріпитися серед руїн. Хоча місто зазнало майже повного знищення, українські захисники продовжують утримувати позиції у його південних і західних секторах.

За словами командира 7 корпусу швидкого реагування ДШВ Євгена Ласійчука, обстановка в районі Покровська залишається важкою: окупанти намагаються прорвати лінію оборони та здійснити обхід міста з флангів. Водночас ситуація біля Мирнограда, попри свою складність, залишається під контролем.

Про джерело: The New York Times The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

