Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Ситуація на полі бою складається не на користь України: у NYT розкрили подробиці

Дар'я Пшеничник
7 грудня 2025, 08:59
2422
Як підтверджують карти бойових дій, аналітики і солдати, останніми тижнями російські війська досягли успіхів на кількох напрямках.
Ситуація на полі бою складається не на користь України: у NYT розкрили подробиці
Війська РФ просуваються на кількох напрямках / Колаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Головне з новини:

відео дня
  • РФ просувається на кількох напрямках, тиск зростає
  • Покровськ і Мирноград під загрозою оточення
  • Росія веде війну на виснаження, використовуючи перевагу в дронах і живій силі

Російські війська продовжують просуватися на ключових ділянках фронту, що суттєво ускладнює становище України та дозволяє Кремлю займати дедалі жорсткішу позицію у будь-яких потенційних переговорах.

Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на аналітиків і військових на місцях.

Фінський військовий аналітик Еміль Кастехельмі з Black Bird Group зазначає, що ситуація для України стає критичною:

"Росіяни мають реальну перевагу… Україна не збирається здаватися, але виглядає достатньо виснаженою, щоб Москва відчула можливість диктувати умови".

За останні тижні російські війська просунулися на кількох напрямках:

  • майже завершили оточення Покровська та Мирнограда;
  • активізували наступ у південній частині Запоріжжя;
  • тиснуть на Куп’янськ і район Сіверська.

Кастехельмі визнає, що майбутнє виглядає "дуже похмурим", а чіткого виходу з ситуації він не бачить.

Лінія оборони виснажується

Українські військові підтверджують, що з осені фронт почав просідати. Оператор БПЛА Ігор розповідає, що оборона руйнується через виснаження, а російські "Блискавки" та рої міні-дронів-камікадзе створюють постійний тиск.

Водночас Україна поки не має аналогів цих систем у масовому виробництві.

Під ударом - не лише Покровськ

Росія одночасно атакує Костянтинівку, Лиман та інші міста Донеччини. Капітан Олег Войцеховський, чия частина розташована неподалік Лиману, каже, що обстріли та атаки не припиняються ні на мить, а інтенсивність боїв за останні два місяці лише зросла.

Покровськ залишається найгарячішою точкою. За словами Максима Бакуліна з Нацгвардії, місто перетворилося на зону хаосу, де неможливо евакуювати загиблих.

Поки Україна концентрує сили на цьому напрямку, російські війська намагаються прорвати оборону в інших секторах, зокрема на південному сході Запоріжжя. Резерви, перекинуті туди, лише частково стримують наступ.

Командир взводу Олег описує ситуацію як критичну:

"Дороги стали смертельними пастками через дрони… Якщо нас троє - їх тридцять".

Зима може сповільнити, але не зупинити ворога

Холодна пора традиційно ускладнює маневри для обох сторін, але домінування дронів робить масовані атаки майже неможливими. Водночас Росія, за оцінками аналітиків, готова й надалі кидати в бій величезні людські ресурси, ведучи війну на виснаження.

Кастехельмі підсумовує:

"Росія намагається повільно, але системно зламати Україну військовим шляхом".

Чи існує загроза нового наступу РФ - оцінка експерта

Новий повномасштабний наступ може зачепити чотири області України, проте є нюанс, заявив колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов.

Експерт каже, що для атаки на Київську, Житомирську, Рівненську та Волинську області Росії потрібно завести свої війська на територію Білорусі. А тут уже виникають проблеми із самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком.

Крім цього, наразі Кремль не має вільних резервів і ресурсів для проведення ще однієї масштабної наземної операції з Білорусі. Хоча ситуація і може змінитися, але навіть у такому разі будь-які підготовчі процеси займуть кілька місяців. Навіть якщо Росія наважиться на такий крок, усі підготовчі процеси фіксуватимуть українська та іноземні розвідки, тому Україна буде напоготові.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, на Донеччині російські сили не полишають спроб взяти Мирноград в оточення. У місті залишаються як військовослужбовці України, так і мирні жителі.

Щодо Харківської області, начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що російська армія просувається всередині Вовчанська, намагаючись закріпитися серед руїн. Хоча місто зазнало майже повного знищення, українські захисники продовжують утримувати позиції у його південних і західних секторах.

За словами командира 7 корпусу швидкого реагування ДШВ Євгена Ласійчука, обстановка в районі Покровська залишається важкою: окупанти намагаються прорвати лінію оборони та здійснити обхід міста з флангів. Водночас ситуація біля Мирнограда, попри свою складність, залишається під контролем.

Вас може зацікавити:

Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Келлог заявив про "фінішну пряму" мирної угоди: які два питання гальмують процес

Келлог заявив про "фінішну пряму" мирної угоди: які два питання гальмують процес

12:01Війна
ЗСУ пішли в наступ: звільнено ще один населений пункт

ЗСУ пішли в наступ: звільнено ще один населений пункт

10:30Фронт
Дрони в обмін на досвід: РФ націлилася на стратегічну угоду з Індією - ISW

Дрони в обмін на досвід: РФ націлилася на стратегічну угоду з Індією - ISW

09:54Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 7 грудня: Зміям - потрясіння, Мавпам - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 7 грудня: Зміям - потрясіння, Мавпам - проблеми

На один знак зодіаку чекає рік важливих рішень і великих чеків: прогноз Таро на 2026-й

На один знак зодіаку чекає рік важливих рішень і великих чеків: прогноз Таро на 2026-й

Називалося на честь Хрущова: що це за місто і чому його тричі перейменовували

Називалося на честь Хрущова: що це за місто і чому його тричі перейменовували

Таро-прогноз на 2026 рік: у кого почнеться період подарунків долі та зростання доходів

Таро-прогноз на 2026 рік: у кого почнеться період подарунків долі та зростання доходів

Останні новини

12:01

Келлог заявив про "фінішну пряму" мирної угоди: які два питання гальмують процес

11:43

Фінансовий гороскоп на тиждень із 8 до 14 грудня

11:02

Навіщо Трампа зганьбили на весь світПогляд

10:53

Медійні ознаки "розгойдуваності": що насправді буде з доларом до середини грудня

10:47

Засяяла по-новому: вільна Олена Тополя поділилася змінами

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - РозумнийУ Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний
10:30

ЗСУ пішли в наступ: звільнено ще один населений пункт

10:20

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 грудня: Козерогам - ідея, Скорпіонам - таємниця

09:54

Дрони в обмін на досвід: РФ націлилася на стратегічну угоду з Індією - ISW

09:11

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 грудня: Овнам - серйозні зміни, Левам - допомога

Реклама
08:59

Ситуація на полі бою складається не на користь України: у NYT розкрили подробиці

08:33

Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:42

Нічні вибухи в Енгельсі: місцеві заявляють про атаку дронів на нафтобазуВідео

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці велосипеда за 19 секунд

05:16

"Більше ніж флірт": Тарас Тополя заговорив про зради після розлученняВідео

04:49

Як швидко відмити фасади без розводів: найдієвіший засіб за копійки

04:12

Гороскоп на завтра 8 грудня: Двам - цікава пропозиція, Стрільцям - великий успіх

03:30

Як змусити герань цвісти взимку: допоможе одна дешева пігулка з аптечки

02:38

Масований наліт дронів і Кинджалів: в Україні лунають потужні вибухи

02:30

ТОП-3 знаки звільняться від тягаря: хто у грудні нарешті вирветься з проблем

06 грудня, субота
23:55

США змусили Путіна та Зеленського піти на поступки для мирної угоди - Axios

Реклама
23:53

"Пташки" залетіли вглиб РФ: кадри потужних ударів по російських об'єктах

22:57

Ажіотаж жене ціни вгору: які продукти найбільше подорожчають перед святами

21:46

Світла не буде 12-16 годин: в Укренерго розповіли, коли чекати покращенняФото

21:42

Після вибуху справжній блекаут: російський літак скинув бомбу на Бєлгород

21:30

Хірургу Кіркорова пропонували гроші за частину тіла путініста: що хотіли купити

21:00

Штормитиме майже тиждень: Україну атакує затяжна магнітна буря

20:53

Чому мерехтить лампочка в авто - головні причини і як виправити

19:32

Зеленський "довго і змістовно" поговорив з командою Трампа - подробиці

19:11

Скільки РФ втратила на війні чоловічого населення: ЗМІ дізналися колосальні дані

19:10

Які гарантії безпеки потрібні УкраїніПогляд

18:52

Понад 12 годин без світла: Укренерго вводить жорсткі графіки на 7 грудня

18:49

Називалося на честь Хрущова: що це за місто і чому його тричі перейменовували

18:41

Прийде 40 невдач: що не можна робити у свято 7 грудня

18:30

"Втрачений час": зірка "Спіймати Кайдаша" розніс нові українські комедії

18:21

Ми ближче до миру в Україні, ніж будь-коли - посол США при НАТО

17:55

Китайський гороскоп на завтра 7 грудня: Зміям - потрясіння, Мавпам - проблеми

17:44

Українські АЕС вимушено знизили генерацію - в областях збільшилися відключенняФото

17:13

Українські удари завдають Росії більше втрат, ніж усі світові санкції - Буданов

16:49

Уражено Рязанський НПЗ та завод на Луганщині: Сили оборони провели успішну атаку

16:29

Чотири знаки зодіаку в грудні з головою поринуть у кохання - хто вони

Реклама
16:05

Зникнуть зі столу першими: рецепт тарталеток з тунцем за 10 хвилин

15:48

"Будемо мстити, доне, жорстоко": Кадиров після атаки на Грозний оголосив українцям вендетуВідео

15:26

"Заліз через вікно": зірки влаштували діткам сюрпризи у День святого Миколая

14:51

Таро-прогноз на 2026 рік: у кого почнеться період подарунків долі та зростання доходівВідео

14:44

Одна з рекордних атак: в ПС розповіли про особливість нічного обстрілу РФ

14:43

Гороскоп Таро на завтра 7 грудня: Овен - вірте в себе, Ракам - відпустити

14:22

"Обидві сторони погодилися": у Держдепі США сказали, від кого залежить закінчення війни

14:10

Помер популярний голлівудський актор, зірка "Мортал Комбат"

14:02

Грудень принесе хвилю щастя: які знаки зодіаку відчують раптовий підйом

13:59

"Ворог практично застряг": армія РФ провалила плани з захоплення важливого міста

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла Пугачова
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти