Скільки солдатів КНДР знищено у війні проти України - нові дані розвідки

В розвідці Південної Кореї озвучили нові дані щодо втрат військ КНДР в боях з Силами оборони України в Курській області Росії.

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Скільки солдатів КНДР знищено у війні проти України / Колаж Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, скріншот із відео

Про що йдеться у матеріалі:

Втрати КНДР оцінюються в 4700 військових, серед них 600 - загиблі

В обмін на військову допомогу КНДР отримала від РФ військове обладнання

Північна Корея втратила понад 4700 військовослужбовців під час бойових дій проти Сил оборони України в Курській області, з яких щонайменше 600 загинули. Про це 30 квітня повідомили південнокорейські парламентарі, посилаючись на дані національної розвідки, передають Reuters і Yonhap.

За інформацією розвідки Південної Кореї, Росія залучила близько 15 тисяч північнокорейських військових до бойових дій у цьому регіоні. Серед загальних втрат приблизно 4,7 тисячі осіб, з них понад 600 — загиблі.

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Зазначається, що у відповідь на підтримку Москви, КНДР отримала російське військове обладнання, зокрема, шпигунські супутники, безпілотники та зенітні ракети.

"Після шести місяців участі у війні північнокорейські військові стали менш невмілими, а їхня боєздатність значно покращилася, оскільки вони звикають до використання нової зброї, такої як безпілотники", - розповів член парламентського комітету з питань розвідки Лі Сонг Квеун після брифінгу.

Квеун також повідомив, що тіла загиблих військових з Північної Кореї кремують у Курську перед поверненням на батьківщину.

У розвідці Південної Кореї додали, що наразі немає ознак нової хвилі відправлення північнокорейських військ на фронт, однак така ймовірність залишається.

Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Участь військ КНДР у війні проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, лідер КНДР Кім Чен Ин офіційно підтвердив, що північнокорейські військові були відправлені до Росії для участі в бойових діях проти України на території Курської області.

Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов у своїй доповіді Володимиру Путіну також повідомив про участь північнокорейських солдатів у боях у цьому регіоні.

Водночас Сили спеціальних операцій ЗСУ, зокрема воїни 6-го полку рейнджерів, провели спецоперацію в Курській області, під час якої знищили 25 північнокорейських бійців, що воювали на боці Росії.

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