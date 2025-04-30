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Трамп зробив нову заяву про Путіна і війну в Україні: що сказав

Анна Ярославська
30 квітня 2025, 06:52
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Чинний президент США вкотре поклав провину за широкомасштабне вторгнення РФ в Україну на свого попередника.
Дональд Трамп, Путин
Дональд Трамп сказав, чи хоче Путін миру / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Коротко:

  • Трамп вірить у те, що Путін хоче миру
  • Президент США не став відповідати, чи довіряє він господареві Кремля

Президент США Дональд Трамп усе ще вважає, що російський диктатор Володимир Путін нібито прагне припинити війну з Україною. При цьому глава Білого дому ухилився від відповіді на запитання про те, чи довіряє він господареві Кремля.

На зустрічі в Овальному кабінеті з журналістом ABC News Террі Мораном Трамп припустив, що Путін хотів би зупинити війну.

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Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Путін хоче миру, Трамп сказав: "Думаю, хоче".

Президент США додав, що якби він не виграв вибори, то Путін "отримав би всю Україну".

"Якби не я, я думаю, він (Путін, - ред.) хотів би захопити всю країну", - сказав Трамп.

Він знову побічно поклав провину за широкомасштабне вторгнення РФ в Україну на свого попередника на посаді президента.

Водночас Трамп знову критично висловився на посилення обстрілів з боку РФ по мирних містах України.

"Скажу вам, я не був радий, коли побачив, як Путін запускає ракети по кількох містах", - зазначив президент США.

При цьому Трамп ухилився від відповіді на запитання, чи довіряє він Путіну.

"Я вам не довіряю. Я не довіряю багатьом людям. Але я думаю... що він поважає мене, і я вірю, що через мене він не захопить всю Україну", - сказав глава Білого дому.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
​Найгучніші обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред ​

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін оголосив про тимчасове "перемир'я" з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня у зв'язку зі святкуванням "Дня перемоги". За його указом, російські війська мають призупинити бойові дії на цей період.

Президент США Дональд Трамп виступає за повне припинення війни, а не лише тимчасове, як це запропонував Путін. Прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт зазначила, що Трамп розчарований як Путіним, так і Володимиром Зеленським і хоче, щоб вони почали прямий діалог.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав, що пропозиція лідера РФ Володимира Путіна про "перемир'я" до 9 травня - це нібито "початок прямих переговорів із Києвом".

Як пише Bloomberg, переговори, спрямовані на завершення війни агресора Росії проти України, зайшли в глухий кут. Причина - позиція глави Кремля Володимира Путіна, який "вимагає" повного контролю над Херсонською, Запорізькою, Донецькою та Луганською областями України.

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