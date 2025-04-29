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Вогонь розплати: ЗСУ розбомбили важливу переправу окупантів на Луганщині

Анна Косик
29 квітня 2025, 10:06
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Окрім переправи українським військовим вдалося знищити техніку противника.
Уничтожение переправы в Луганской области
ЗСУ порушили важливий логістичний шлях РФ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомили військові:

  • В районі Сватового вдалося знищити ворожу переправу
  • Під удар потрапили БМП та інша техніка противника
  • Логістика окупантів порушена

У районі населеного пункту Сватове, що знаходиться на межі Харківської та Луганської областей, українські бійці 412 полку Nemesis знищили переправу армії країни-агресорки Росії.

Як йдеться у повідомленні полку, цю переправу ворог спорудив на річці Жеребець. Однак простояла вона недовго - прицільним ударом ЗСУ підпалили її, а також БМП, важкі вантажівки та іншу техніку противника.

відео дня

Військові пояснили, чим було важливе знищення переправи. За їхніми даними, на цю територію росіяни активно використовували як вузловий центр для перекидання своїх сил на Харківський напрямок.

Зокрема окупанти намагалися форсувати річку Оскіл, однак завдяки українським військовим їхня логістика знову пішла тріщинами.

річка Оскіл
Річка Оскіл / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомляли, що російські окупанти просуваються на Покровському напрямку і, ймовірно, ворог окупував ще одне село в Донецькій області.

Раніше стало відомо, що російські окупаційні війська намагаються компенсувати українські технологічні інновації та використання дронів на фронті, застосовуючи під час наступів по всій лінії фронту мотоцикли та інші цивільні транспортні засоби.

Напередодні, як писав Главред, також з'явилася інформація, що російські війська окупували селище Надеждинка (Надіївка) у Покровському районі Донецької області. На відрізку Надіївка-Котлярівка-Богданівка останнім часом дуже складно бійцям Сил оборони України, яких поступово видавлює противник.

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Що таке 412 ОП БпС NEMESIS?

412 окремий полк безпілотних систем "NEMESIS" (412 ОП БпС) — військове формування Сил безпілотних систем Збройних сил України, пише Вікіпедія.
За час існування полку його військовослужбовці знищували ворожу техніку на різних ділянках фронту.

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війна в Україні ЗСУ Сватово російські військові річка Оскол Фронт
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