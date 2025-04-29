Окупанти переможно заявили про захоплення села на Харківщині: ЗСУ дали їм ляпаса

Що сказав Трегубов:
- Станом на 28 квітня у Кам'янці залишалися українські укріпи
- Окупанти набрехали про захоплення села
28 квітня у російських ЗМІ почали активно поширювати інформацію про те, що окупантам нібито вдалося захопити населений пункт Кам'янка у Харківській області.
В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" прокоментували цю інформацію. Речник Віктор Трегубов в етері Суспільного заявив, що заяви країни-агресорки Росії не відповідають дійсності.
"Ми вчора перевіряли наші пости, наші спостережні пункти, наші укріпи там були в селі і поблизу села. Принаймні станом на вчора. Про сьогодні ранку я дізнаюся ввечері", - наголосив він.
Трегубов припустив, що росіяни набрехали, адже в районі села тривають активні бої. Можливо, окупантам і вдалося десь поряд зачепитися, але взяти під контроль росіяни Кам'янку не змогли.
"Це вони як Торецьк під контроль беруть з лютого", - додав речник ОСУВ Хортиця.
Ситуація у Харківській області - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що країна-агресор РФ зосереджує найбільше своїх сил і засобів на двох ділянках кордону - з боку Курської області та на Харківщині в напрямку Вовчанська та Липців.
Раніше повідомлялося, що рійська країни-агресорки Росії під приводом "великоднього перемир’я", яке оголошував російський диктатор Володимир Путін до 21 квітня, намагалися просунутися вперед у "сірій зоні" в Харківській області. Загарбники хотіли зайняти більш вигідні для себе позиції.
Напередодні стало відомо, що в планах російської армії - здійснити удар, основною метою якого стане відволікання українських сил. Водночас, попри наміри ворога заплутати ЗСУ, основним напрямком удару може бути Сумщина та Харківщина.
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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?
Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.
Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.
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