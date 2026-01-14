В Україні запроваджують надзвичайний стан в енергетиці: що зміниться

Уряд активізує заходи, які можуть змінити роботу енергосистеми та підтримку населення.

https://glavred.net/energy/v-ukraine-vvodyat-chrezvychaynoe-polozhenie-v-energetike-k-chemu-gotovitsya-10732325.html Посилання скопійоване

Влада переглядає правила комендантської години та збільшує кількість Пунктів Незламност / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_officia, ДСНС, скріншот

Коротко:

Зеленський провів нараду через критичну ситуацію в енергетиці

У Києві запроваджено постійний штаб для координації дій

Нарощується імпорт електроенергії та підключають резервні потужності

Через серйозні наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України ухвалено рішення запровадити надзвичайний стан в енергетиці.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо надзвичайних обставин в енергетичній сфері країни, приділивши окрему увагу ситуації в Києві. Про це він повідомив у своєму Telegram.

відео дня

За словами глави держави, наслідки російських ударів та погіршення погодних умов важкі. Ремонтні бригади, енергетичні компанії, комунальні служби та ДСНС працюють цілодобово для відновлення електропостачання та опалення. Зеленський подякував усім, хто залучений до роботи, відзначивши їхню ефективність.

Під час наради було ухвалено кілька ключових рішень.

Утворення штабу для Києва

Штаб щодо координації ситуації у столиці діятиме постійно. Загалом в енергетиці України запроваджується режим надзвичайної ситуації. Керівником робіт із підтримки населення та вирішення практичних питань призначено першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики України.

Активізація роботи з партнерами

Уряд працюватиме над отриманням необхідного обладнання та додаткової підтримки, а також забезпечить максимальну дерегуляцію процесів підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Передбачено нарощування обсягів імпорту електроенергії.

Перегляд правил комендантської години та робота пунктів підтримки

Уряд підготує зміни, щоб громадяни мали максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а бізнес – планувати діяльність з урахуванням ситуації в енергосистемі. В Києві буде збільшено кількість Пунктів Незламності та проведено перевірку наявних. Очікуються пропозиції від Міністерства освіти та місцевої влади щодо формату навчального процесу під час надзвичайної ситуації.

Зеленський підкреслив, що ефективна робота державних інституцій, бізнесу та органів місцевої влади є критично важливою для спільного результату на рівні країни.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Які нові ризики загрожують енергетиці України – думка експерта

Запаси обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури, підготовленого до опалювального сезону, поступово вичерпуються, повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. За його словами, резерви ще є, але вже помітна їхня межа.

Експерт зазначив, що головною проблемою наразі залишається забезпечення можливостей для подальших ремонтів після серії масованих атак на енергетичні об’єкти.

"Поки обладнання є у достатній кількості і роботи з відновлення мереж ведуться, все відбувається. Але атаки, що тривають по 2–3–4 дні поспіль, значно ускладнюють роботу. На окремих ділянках мереж ситуація може бути складнішою або легшою, як це сталося після ударів по Запоріжжю, Дніпру та Кривому Рогу", – пояснив Харченко.

Ситуація в енергосистемі Києва - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що нардеп Богдан Кицак заявив, що в разі погіршення ситуації з енергозабезпеченням одним із можливих сценаріїв може стати евакуація населення з Києва. Однак в ЦПД РНБО подібні заяви назвали "хайпом".

Крім того, якщо країна-агресорка Росія повторно не атакуватиме Україну, то відзавтра у Києві буде поліпшення графіків відключень світла. Про це під час пленарного засідання Верховної Ради заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, що ситуація з енергетикою в Києві залишається складною, аварійні відключення для містян будуть тривати й надалі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час засідання комісії ТЕБ та НС.

Читайте також:

Про песрону: Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред