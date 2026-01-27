Чи є загроза тотального блекауту: українцям пояснили, до чого готуватися

Будь-яке додаткове скорочення потужності, особливо у великих містах на кшталт Києва, стає вкрай болючим.

Головне:

В окремих областях відновлення може зайняти кілька днів

Загроза блекауту в Україні мінімальна

Незважаючи на локальні труднощі, енергосистема України в цілому залишається керованою, заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

В окремих областях відновлення може зайняти кілька днів, але ремонтні роботи тривають, і електропостачання поступово повертається до норми, сказав він у коментарі 24 Каналу.

За словами експерта, з кожним етапом ситуація поліпшується, а з підвищенням температури процес стане помітно простішим.

При цьому він пояснив, що сильні морози істотно ускладнюють ремонт: енергетикам доводиться вибирати між необхідністю підтримувати подачу світла населенню і відключенням окремих ділянок для відновлення інших. У таких умовах будь-яке додаткове скорочення потужності, особливо у великих містах на кшталт Києва, стає вкрай болючим.

Зараз погодні умови починають поліпшуватися. За прогнозами, в найближчі два тижні температура буде більш сприятливою для відновлювальних робіт, що повинно прискорити ремонт енергосистеми і знизити навантаження на споживачів.

Харченко резюмував, що повного знеструмлення країни найближчим часом не очікується: у ряді регіонів перебої з електрикою або незначні, або відсутні зовсім.

Експертна оцінка можливих перебоїв з електроенергією

Керівник Ліги енергетичного розвитку України Олександр Голіздра зазначив, що короткочасне зниження температури, розраховане на один-два дні, не становить серйозної загрози для стабільності енергосистеми. За його словами, в поточних умовах немає підстав очікувати масштабних або тривалих відключень світла.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні введені екстрені відключення електроенергії. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації роботи енергосистеми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві діяли екстрені відключення. Аварійні відключення розраховані до моменту стабілізації роботи енергосистеми.

Як писав раніше Главред, після атаки енергетики України почалися екстрені відключення світла. Під час екстрених відключень графіки не діють.

Про персону: Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

