Тільки в одному місті 4000 будинків без тепла: Зеленський - про складну ситуацію в енергетиці

Російські окупанти атакували енергооб'єкти, в результаті чого в столиці та інших регіонах серйозні перебої з світлом і теплопостачанням.

Зеленський розповів про ситуацію в енергосистемі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Про що говорить Зеленський:

Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор

В Україні складна ситуація після обстрілу

У Києві 4000 будинків залишаються без тепла

Російські окупанти атакували об'єкти енергетики України. В результаті цього в багатьох регіонах склалася дуже складна ситуація. Найбільше страждають люди в Київській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській областях і Києві. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він провів спеціальний енергетичний селектор. Ремонтні бригади, енергетики, комунальники та ДСНС роблять все можливе, щоб усунути наслідки обстрілів і повернути людям світло і тепло.

Зараз у Києві без тепла залишаються 4000 будинків, а без світла - майже 60% столиці.

"За звітами міської влади, залучених сил достатньо, але потрібен час. Не згоден з цією оцінкою - потрібні додаткові заходи, додаткове залучення ресурсів. МВС доповіло про розгортання та використання пунктів підтримки та обігріву, про підготовку гарячого харчування для людей. Важливо, що підтримується робота базових станцій і мобільного зв'язку. Окремо говорили з урядовими чиновниками та Укренерго про те, що необхідно для прискорення ремонту мереж і підстанцій", - зазначив президент.

Україна планує залучити і підготувати додаткові сили для збивання "Шахедів" у Запорізькій області.

До того ж уряд перевірить інформацію про бронювання працівників енергокомпаній і комунальних підприємств, які задіяні для ліквідації наслідків ударів.

"Для таких компаній вже є рішення про бронювання 100% персоналу. Дефіцит ефективного реагування на місцях не повинен списуватися на брак кадрів - міста мають ресурс для залучення людей на роботу", - підкреслив президент.

Зеленський також зазначив, що необхідні кроки, щоб допомогти людям і дозволити стабілізувати ситуацію. Очікуються зустрічі і переговори з партнерами, які зможуть надати додаткову підтримку у вигляді ракет для ППО, обладнання для енергетики.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

У Києві встановлять міні-котельні - думка експерта

Директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко розповів, що пересувні міні-котельні спочатку призначалися для об'єктів соціального та гуманітарного призначення - лікарень, шкіл, дитячих садків. Однак підключення навіть таких будівель вимагає складних технічних робіт.

Він пояснив, що потрібно зробити вихід з будівлі, встановити трубу і заглушку, підготувати об'єкт за проектом з дотриманням всіх технічних вимог, зокрема щодо висоти підключення. За словами Сергієнка, після підготовки котельня може підключитися до системи опалення приблизно за 15 хвилин. Але для житлових будинків підключення пересувних міні-котелень можливе тільки за умови виконання всіх технічних процедур заздалегідь.

"Якщо в будівлі немає підготовленого виходу, немає технічних умов, то його фізично неможливо підключити, як би цього не хотіли", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, енергетичний експерт Геннадій Рябцев вважає, що режим надзвичайної ситуації в енергетичній сфері збережеться до стабілізації енергозабезпечення. Він припустив, що скасувати його можна тільки після закінчення опалювального періоду.

Також у Києві комунальні служби усувають наслідки російських атак, ситуація покращиться після зміни погоди. ДТЕК ліквідує аварії на пошкоджених лініях, але тепло- і холодне водопостачання залишаються проблемними. Без тепла зараз 4 000 багатоповерхівок з 5 635, у понад 1 600 будинках тепло вже подали.

Як повідомляв Главред, через перевтому в столиці померли два слюсарі аварійних бригад, багато робітників мають обмороження і психологічне виснаження. Бригад не вистачає, тому люди працюють по 2-3 доби без перерви.

