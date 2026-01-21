В Україні ввели аварійні відключення світла - де графіки не діють

В "Укренерго" зазначили, що в регіонах, де застосовані аварійні відключення, раніше оприлюднені графіки поки не діють.

https://glavred.net/energy/v-ukraine-vveli-avariynye-otklyucheniya-sveta-gde-grafiki-ne-deystvuyut-10734089.html Посилання скопійоване

В Україні ввели аварійні відключення світла / Колаж: Главред, фото: freepik.com, Міненерго, ДСНС

Коротко:

Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі

Енергетики працюють над тим, щоб якомога швидше відновити електропостачання

Вранці в середу, 21 січня, в деяких регіонах України ввели аварійні відключення світла після атаки РФ. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення поки не діють. Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Зазначається, що через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів - у кількох регіонах України введено аварійні відключення електроенергії.

відео дня

В "Укренерго" зазначили, що в регіонах, де застосовані аварійні відключення, раніше оприлюднені графіки поки не діють. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

"Енергетики працюють над тим, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання. Ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за повідомленнями оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону. Якщо зараз у вас є електроенергія - будь ласка, споживайте її економно!", - йдеться в повідомленні.

Яка мета російських ударів по Києву - думка експерта

Російські війська цілеспрямовано атакують ключові об'єкти енергетичної інфраструктури столиці, зокрема ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, що створює серйозні ризики для стабільної роботи енергосистеми Києва. Таку оцінку ситуації озвучив директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.

За його словами, в умовах постійних ракетно-дронових ударів неможливо гарантувати безперебійну роботу енергетичної системи, оскільки масштаби потенційних пошкоджень важко передбачити заздалегідь. Експерт зазначає, що на даний момент ключовим фактором захисту енергетичної інфраструктури залишається ефективна робота сил протиповітряної оборони.

Сергієнко підкреслює, що будь-які прогнози щодо наслідків майбутніх атак є умовними, а енергосистема змушена функціонувати в режимі постійної адаптації до загроз.

Главред

Відключення світла в Україні - останні новини по темі

Як раніше повідомляв Главред, в Україні вимушено введені аварійні відключення світла, місцями - досить жорсткі. Найскладніша ситуація спостерігається в Київській, Харківській, Сумській, Донецькій та Полтавській областях.

Крім того, комунальні служби усувають наслідки російського терору, проте ситуація покращиться, коли зміниться погода, заявила прес-секретар Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.

В ніч на 21 січня російська армія завдала удару по Запоріжжю. Пошкоджено приватні будинки та господарські будівлі. Деталі атаки повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільних мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред