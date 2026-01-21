Рус
По 20 годин у темряві та тижнями без тепла: експерт спрогнозував ситуацію в Києві

Руслана Заклінська
21 січня 2026, 12:18
Наразі понад 4200 багатоквартирних будинків столиці залишаються без стабільного тепла.
По 20 годин у темряві та тижнями без тепла: експерт спрогнозував ситуацію в Києві
Київ опинився за крок до енергетичної катастрофи / Колаж: Главред, фото: ДСНС Києва, Міненерго, freepik.com

Ключові тези:

  • На Лівобережжі Києва електропостачання можуть відновити до кінця тижня
  • У Броварах світло з'явиться найближчими годинами, у Борисполі - протягом 1-2 діб
  • Відновлення опалення в окремих будинках може зайняти тижні

У будинках на Лівобережжі Києва, які залишилися без електропостачання через російську атаку, світло можуть відновити до кінця тижня. На відновлення опалення в окремих будинках може знадобитися кілька тижнів. Про це в ефірі Київ 24 розповів енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв.

За його словами, якщо обстрілів не буде, більшість будинків на на лівому березі Києва будуть заживлені до кінця тижня. У Броварах електропостачання планують відновити найближчими годинами, а у Борисполі - протягом 1-2 діб.

"По Борисполю ситуація трішки важча, але по Броварам будемо очікувати найближчими годинами, я сподіваюся, повернення стабільного електропостачання. Але в дефіциті електричної енергії, в суттєвих морозах підвищена аварійна небезпека, тому графіки не будуть діяти. До 4 годин сумарно за добу буде світло", - зазначив Ігнатьєв.

Експерт додав, що ситуація з електропостачанням у Києві тимчасово теж ускладнена. За словами Ігнатьєва, через пошкодження "великого київського кільця" підстанцій 110 кВ, що живилися від ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Дарницької ТЕЦ та Рівненської АЕС, виникають тривалі аварійні відключення.

"Маємо сумарно до 20 годин сумарно без стабільного електропостачання", - зазначив він.

Відновлення теплопостачання

Щодо тепла, Ігнатьєв пояснив, що відновлення опалення в окремих будинках може зайняти тижні через необхідність тривалого ремонту.

"4200 багатоквартирних будинків без стабільного теплопостачання - третина від 12 тисяч житлового фонду Києва. Це є досить критично. Можемо говорити, що Київ, на превеликий жаль, наближається до енергетичної катастрофи. Стабільного теплопостачання не буде ще цей тиждень - це точно. За тиждень-два, якщо не буде недобрих дій з боку ворога, всі будинки будуть заживлені", - припустив він.

По 20 годин у темряві та тижнями без тепла: експерт спрогнозував ситуацію в Києві
Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Чи допоможуть міні-котельні відновити опалення у Києві - думка експерта

Директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко розповів, що пересувні міні-котельні спочатку призначалися для об’єктів соціального та гуманітарного призначення - лікарень, шкіл, дитячих садків. Проте підключення навіть таких будівель потребує складних технічних робіт.

Він пояснив, що потрібно зробити вихід із будівлі, встановити трубу та заглушку, підготувати об’єкт за проектом з дотриманням усіх технічних вимог, зокрема щодо висоти підключення. За словами Сергієнка, після підготовки котельня може підключитися до системи опалення приблизно за 15 хвилин. Але для житлових будинків підключення пересувних міні-котелень можливе лише за умови виконання всіх технічних процедур заздалегідь.

"Якщо в будівлі немає підготовленого виходу, немає технічних умов, то її фізично неможливо підключити, як би цього не хотіли", - підкреслив експерт.

Ситуація зі світлом і теплом у Києві - новини за темою

Нагадаємо, енергетичний експерт Геннадій Рябцев вважає, що режим надзвичайної ситуації в енергетичній сфері збережеться до стабілізації енергозабезпечення. Він припустив, що скасувати його можна лише після закінчення опалювального періоду.

Також у Києві комунальні служби усувають наслідки російських атак, ситуація покращиться після зміни погоди. ДТЕК ліквідовує аварії на пошкоджених лініях, але тепло- та холодне водопостачання залишаються проблемними. Без тепла наразі 4 000 багатоповерхівок із 5 635, у понад 1 600 будинках тепло вже подали.

Як повідомляв Главред, через перевтому у столиці померли два слюсарі аварійних бригад, багато робітників мають обмороження та психологічне виснаження. Бригад не вистачає, тому люди працюють по 2-3 доби без перерви.

Про персону: Станіслав Ігнатьєв

Асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього", доктор технічних наук, кандидат географічних наук, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", Голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики, засновник Харківського енергетичного кластеру, Голова Наглядової ради громадської спілки "Інститут сталого розвитку".

Спеціалізується на питаннях функціонування енергосистеми України, електропостачання, роботи генерації та енергетичної безпеки. Регулярно коментує ситуацію в енергетичному секторі, зокрема вплив обстрілів, дефіцит потужностей, графіки відключень та роботу критичної інфраструктури.

новини Києва свет Київська область теплопостачання відключення світла
20:47

РФ націлилася на розширення контролю у двох областях: де існує загроза

20:29

Ми на шляху до кардинального вирішення війни - БудановВідео

20:29

Чи загрожує Києву катастрофа: у КМДА назвали терміни подачі опалення та світла

