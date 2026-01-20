Рус
Майже весь день без світла: свіжі графіки для Дніпра та області на 21 січня

Руслан Іваненко
20 січня 2026, 23:04оновлено 20 січня, 23:44
У Дніпрі та області запроваджують погодинні відключення світла відповідно до графіка.
У Дніпрі та області світло відключатимуть погодинно / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ​УНІАН, pixabay.com

Коротко:

  • 21 січня у Дніпрі та області запроваджують відключення світла
  • Відключення можуть повторюватися 2–4 рази на добу
  • Графіки розроблені погодинно для кожної черги споживачів

У середу, 21 січня, у всіх регіонах України запровадять обмеження споживання електроенергії. За повідомленням компанії ДТЕК, у Дніпрі та Дніпропетровській області світло може відключатися від двох до чотирьох разів на добу.

Кожне відключення триватиме кілька годин, а графіки розроблені погодинно на весь день.

Графіки відключень ДТЕК для кожної черги

1.1 черга:

  • 01:30–05:00,
  • 08:00–08:30,
  • 10:00–19:00,
  • 22:30–24:00

1.2 черга:

  • 01:30–08:30,
  • 12:00–19:00,
  • 22:30–24:00

2.1 черга:

  • 01:30–08:30,
  • 12:00–19:00,
  • 22:30–24:00

2.2 черга:

  • 01:30–08:30,
  • 12:00–19:00,
  • 22:30–24:00

3.1 черга:

  • 00:00–01:30,
  • 05:00–12:00,
  • 15:30–22:30

3.2 черга:

  • 00:00–01:30,
  • 05:00–12:00,
  • 15:30–22:30

4.1 черга:

  • 06:00–12:00,
  • 13:30–22:30

4.2 черга:

  • 05:00–13:30,
  • 15:30–22:00

5.1 черга:

  • 00:00–05:00,
  • 08:30–15:30,
  • 19:00–22:30

5.2 черга:

  • 00:00–05:00,
  • 08:30–15:30,
  • 19:00–24:00

6.1 черга:

  • 00:00–01:30,
  • 08:30–17:00,
  • 19:00–24:00

6.2 черга:

  • 00:00–01:30,
  • 08:30–15:30,
  • 17:00–24:00

  Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 21 січня
    Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 21 січня Фото: ДТЕК
Дніпрі мешканці можуть дізнатися точний час відключень для своєї адреси на сайті ДТЕК, скориставшись спеціальним віконечком для введення адреси.

Розташування "Пунктів незламності"

На Дніпропетровщині продовжують роботу "Пункти незламності", де мешканці можуть отримати необхідну допомогу та інформацію.Деталі про розташування та графік роботи доступні на офіційному сайті обласної військової адміністрації та на порталі nezlamnist.gov.ua.

Пункти працюють у приміщеннях районних військових адміністрацій, старостатів і міських рад у робочий час.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 21 січня у всіх регіонах України будуть діяти графіки відключення світла.

Крім того, 21 січня, по всій території України будуть діяти графіки погодинних відключень для населення та обмеження потужності для промисловості. Запоріжжяобленерго опублікувало графіки для Запоріжжя та області на 21 січня.

Нагадаємо, що в Україні вимушено запроваджено аварійні відключення світла, подекуди - досить жорсткі. Найскладніша ситуація спостерігається у Київській, Харківській, Сумській, Донецькій та Полтавській областях.

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Трамп зробив заяву про завершення війни і назвав головну "перешкоду"

Трамп зробив заяву про завершення війни і назвав головну "перешкоду"

23:16Світ
Російська ракета ППО вдарила по багатоповерхівці в Краснодарському краї - перші кадри

Російська ракета ППО вдарила по багатоповерхівці в Краснодарському краї - перші кадри

22:41Світ
Зеленський різко розкритикував Повітряні сили після масованого удару РФ - що сказав

Зеленський різко розкритикував Повітряні сили після масованого удару РФ - що сказав

20:55Війна
16:48

Трамп запускає заміну для ООН: яка роль України в новій організації та для чого там Росія

16:44

Сім хвилин і готово: рецепт неймовірно смачної і бюджетної закуски з лаваша

16:38

Софія Ротару поділилася новим фото зі своїм чоловіком

16:33

Полярний холод накриє Житомирщину: прогноз погоди на найближчі дні

16:30

Чи залишиться Київ без опалення: експерт розкрив реальний сценарій

15:56

В Україні раптово знизили ціни на популярне м'ясо: скільки обійдеться кілограм

15:47

Як закип'ятити воду без світла і газу: 5 дієвих способів під час відключень

15:32

Птахи замерзали в польоті: коли була найлютіша зима в Україні та світі

15:21

"Об'єднала всіх проти себе": Тіна Кароль звернулася до українців після скандалуВідео

14:59

Ядерна безпека під загрозою: через російську атаку ЧАЕС повністю знеструмлена

