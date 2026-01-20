Майже весь день без світла: свіжі графіки для Дніпра та області на 21 січня

У Дніпрі та області запроваджують погодинні відключення світла відповідно до графіка.

У Дніпрі та області світло відключатимуть погодинно / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ​УНІАН, pixabay.com

Коротко:

21 січня у Дніпрі та області запроваджують відключення світла

Відключення можуть повторюватися 2–4 рази на добу

Графіки розроблені погодинно для кожної черги споживачів

У середу, 21 січня, у всіх регіонах України запровадять обмеження споживання електроенергії. За повідомленням компанії ДТЕК, у Дніпрі та Дніпропетровській області світло може відключатися від двох до чотирьох разів на добу.

Кожне відключення триватиме кілька годин, а графіки розроблені погодинно на весь день.

Графіки відключень ДТЕК для кожної черги

1.1 черга:

01:30–05:00,

08:00–08:30,

10:00–19:00,

22:30–24:00

1.2 черга:

01:30–08:30,

12:00–19:00,

22:30–24:00

2.1 черга:

01:30–08:30,

12:00–19:00,

22:30–24:00

2.2 черга:

01:30–08:30,

12:00–19:00,

22:30–24:00

3.1 черга:

00:00–01:30,

05:00–12:00,

15:30–22:30

3.2 черга:

00:00–01:30,

05:00–12:00,

15:30–22:30

4.1 черга:

06:00–12:00,

13:30–22:30

4.2 черга:

05:00–13:30,

15:30–22:00

5.1 черга:

00:00–05:00,

08:30–15:30,

19:00–22:30

5.2 черга:

00:00–05:00,

08:30–15:30,

19:00–24:00

6.1 черга:

00:00–01:30,

08:30–17:00,

19:00–24:00

6.2 черга:

00:00–01:30,

08:30–15:30,

17:00–24:00

Дніпрі мешканці можуть дізнатися точний час відключень для своєї адреси на сайті ДТЕК, скориставшись спеціальним віконечком для введення адреси.

Розташування "Пунктів незламності"

На Дніпропетровщині продовжують роботу "Пункти незламності", де мешканці можуть отримати необхідну допомогу та інформацію.Деталі про розташування та графік роботи доступні на офіційному сайті обласної військової адміністрації та на порталі nezlamnist.gov.ua.

Пункти працюють у приміщеннях районних військових адміністрацій, старостатів і міських рад у робочий час.

Черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 21 січня у всіх регіонах України будуть діяти графіки відключення світла.

Крім того, 21 січня, по всій території України будуть діяти графіки погодинних відключень для населення та обмеження потужності для промисловості. Запоріжжяобленерго опублікувало графіки для Запоріжжя та області на 21 січня.

Нагадаємо, що в Україні вимушено запроваджено аварійні відключення світла, подекуди - досить жорсткі. Найскладніша ситуація спостерігається у Київській, Харківській, Сумській, Донецькій та Полтавській областях.

