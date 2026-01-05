Екстрені відключення скасовано: графік відключень для Києва та області на 6 січня

https://glavred.net/energy/ekstrennye-otklyucheniya-otmeneny-grafik-otklyucheniy-dlya-kieva-i-oblasti-na-6-yanvarya-10729700.html Посилання скопійоване

У вівторок, 6 січня, у Києві та Київській області починають діяти оновлені графіки відключення електроенергії.

Як повідомляє ДТЕК, світло можуть вимикати від одного до трьох разів на день, причому обмеження можуть тривати цілу добу. Компанія вже оприлюднила оновлені обсяги відключень для населення.

"У разі змін ми оперативно інформуватимемо своїх абонентів через телеграм-канал", — повідомили в ДТЕК.

У компанії повідомили, що на Лівому березі столиці скасовано екстрені відключення світла.

Водночас вночі Дніпровський, Деснянський та Дарницький райони Києва повертаються до планових графіків відключень.

У ДТЕК нагадали, що графіки можуть змінюватися протягом дня залежно від ситуації в енергосистемі та вказівок Укренерго.

Відключення світла в Києві

Графіки для кожної черги та підчерги:

1.1 Черга

06:00 – 09:00

15:30 – 20:00

1.2 Черга

05:00 – 09:00

15:30 – 19:30

2.1 Черга

08:00 – 10:30

15:30 – 19:30

2.2 Черга

06:00 – 09:00

15:30 – 19:30

3.1 Черга

00:00 – 01:30

08:30 – 12:30

19:00 – 23:00

3.2 Черга

10:00 – 15:30

4.1 Черга

08:30 – 12:30

19:00 – 22:00

4.2 Черга

08:30 – 12:30

19:00 – 22:00

5.1 Черга

12:00 – 18:00

5.2 Черга

12:00 – 16:00

22:30 – 24:00

6.1 Черга

01:30 – 05:30

14:00 – 16:00

6.2 Черга

12:00 – 16:00

Вимкнення світла в Київській області

Графіки для кожної черги та підчерги:

1.1 Черга

06:00 – 09:30

16:30 – 20:00

1.2 Черга

08:00 – 09:30

16:30 – 20:00

2.1 Черга

06:00 – 09:30

16:30 – 20:00

2.2 Черга

06:00 – 09:30

16:30 – 20:00

3.1 Черга

09:30 – 13:00

14:00 – 16:30

3.2 Черга

09:30 – 13:00

20:00 – 23:30

4.1 Черга

09:30 – 13:00

20:00 – 22:00

4.2 Черга

00:00 – 02:30

09:30 – 13:00

20:00 – 22:00

5.1 Черга

13:00 – 16:30

5.2 Черга

13:00 – 18:00

6.1 Черга

13:00 – 16:30

23:30 – 24:00

6.2 Черга

02:30 – 06:00

13:00 – 16:30



