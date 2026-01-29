Відключення світла в Запорізькій області 30 січня - коли не буде електроенергії

Завтра, 30 січня, в Запоріжжі та області за вказівкою НЕК "Укренерго" будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. "Запоріжжяобленерго" опублікувало графіки відключень на 30 січня.
Згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго", для стабілізації роботи об’єднаної енергосистеми 30 січня у Запорізькій області будуть введені графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ).
Відключення електропостачання відбуватимуться за чергами та підчергами з урахуванням 30 хвилин на перемикання.
"Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг)", - йдеться у повідомленні.
Відключення світла 30 січня Запорізька область черга 1.1
1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Відключення світла 30 січня Запорізька область черга 1.2
1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Відключення світла 30 січня Запорізька область черга 2.1
2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Відключення світла 30 січня Запорізька область черга 2.2
2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Відключення світла 30 січня Запорізька область черга 3.1
3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Відключення світла 30 січня Запорізька область черга 3.2
3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Відключення світла 30 січня Запорізька область черга 4.1
4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Відключення світла 30 січня Запорізька область черга 4.2
4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Відключення світла 30 січня Запорізька область черга 5.1
5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Відключення світла 30 січня Запорізька область черга 5.2
5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Відключення світла 30 січня Запорізька область черга 6.1
6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Відключення світла 30 січня Запорізька область черга 6.2
6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Як знайти свою групу відключень Запорізька область
Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.
Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя
Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.
Як знайти групу відключень Запорізький район
Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.
Чому немає світла Запоріжжя
Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.
Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області
Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.
Новина доповнюється...
