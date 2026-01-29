Відключення світла в Запорізькій області 30 січня - коли не буде електроенергії

https://glavred.net/energy/otklyuchenie-sveta-v-zaporozhskoy-oblasti-30-yanvarya-kogda-ne-budet-elektroenergii-10736432.html Посилання скопійоване

Відключення світла в Запорізькій області 30 січня - графіки відключень / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Завтра, 30 січня, в Запоріжжі та області за вказівкою НЕК "Укренерго" будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. "Запоріжжяобленерго" опублікувало графіки відключень на 30 січня.

Згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго", для стабілізації роботи об’єднаної енергосистеми 30 січня у Запорізькій області будуть введені графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ).

Відключення електропостачання відбуватимуться за чергами та підчергами з урахуванням 30 хвилин на перемикання.

"Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг)", - йдеться у повідомленні.

Графік відключення світла в Запорізькій області на 30 січня / Скріншот

Відключення світла 30 січня Запорізька область черга 1.1

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 30 січня Запорізька область черга 1.2

1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 30 січня Запорізька область черга 2.1

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 30 січня Запорізька область черга 2.2

2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 30 січня Запорізька область черга 3.1

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 30 січня Запорізька область черга 3.2

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 30 січня Запорізька область черга 4.1

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 30 січня Запорізька область черга 4.2

4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 30 січня Запорізька область черга 5.1

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 30 січня Запорізька область черга 5.2

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 30 січня Запорізька область черга 6.1

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 30 січня Запорізька область черга 6.2

6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області

Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.

