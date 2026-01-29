Як вимикатимуть світло в Києві 30 січня: новий графік від ДТЕК

Для кожного будинку столиці буде свій графік.

Графіки відключення світла для Києва

У Києві завтра, 30 січня, діятимуть тимчасові графіки відключення світла. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Енергетикам вдалося неможливе. Попри гігантський дефіцит електрики в столиці, ми ввели тимчасові графіки. Робимо все можливе, щоб киянам було хоч трошки простіше планувати свій час", - йдеться в повідомленні. відео дня

Відомо, що для кожного будинку буде свій графік. Їх можна буде подивитись в чат-боті та на сайті компанії. Через перевантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин.

Енергетики додають, що через різні ступені пошкодження обʼєктів енергетичної інфраструктури відключення по районах будуть нерівномірними. Вони ніяк не прив'язані до черг, до яких звикли мешканці столиці (1.1, 1.2, 2.1, тощо).

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як вимикатимуть світло у Київській області 30 січня

Яка ситуація з теплом у Києві

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що станом на вечір 29 січня без тепла у Києві залишаються 454 житлові будинки. Більшість із них — на Троєщині.

"Сьогодні, протягом дня, на Троєщині підключили до опалення перших понад 100 будинків. Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути теплопостачання в домівки киян", - написав Кличко.

Як писав Главред, у п’ятницю, 30 січня, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Тим часом віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба говорив, що після відновлення електропостачання у будинках, де немає опалення світло відключати не будуть.

Крім цього, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко відповів, коли можуть перестати вимикати світло. Він прогнозує, що ближче до початку березня ситуація стане кращою.

