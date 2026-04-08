Нові графіки для Одещини: де діятимуть планові відключення світла, а де — екстрені

Мета відключень електроенергії — уникнути перевантаження обладнання та стабілізувати систему.

https://glavred.net/energy/novye-grafiki-dlya-odessy-i-oblasti-gde-svet-otklyuchat-po-planu-a-gde-ekstrenno-10755116.html Посилання скопійоване

Укренерго обмежує постачання електроенергії в Одеській області / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Сьогодні в Одеській області запроваджуються графіки відключень світла

Графіки діють лише там, де це дозволяє стан енергомережі

В Одесі можливі екстрені відключення

У середу, 8 квітня, в Одеській області за вказівкою Укренерго діятимуть графіки відключень світла.

Як повідомили в ДТЕК Одеса, графіки діють тільки в області та там, де це дозволяє стан мережі.

відео дня

"У місті Одесі та районних центрах можливі екстрені відключення, щоб запобігти перевантаженню обладнання", - йдеться у повідомленні.

Графік відключення світла в Одеській області 8 квітня 2026 року / Фото: t.me/dtek_ua

Відключення світла в Одесі сьогодні

Переглянути графіки можна в чат-боті та на сайті.

Графік відключення світла Одеса Вайбер:

https://chats.viber.com/dtekodeskielektromerezhi

Графік відключення світла Одеса Телеграм:

https://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot

Групи відключення світла Одеса:

https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns

​Черги відключення світла / Інфографіка: Главред ​

Де знайти пункт незламності?

Пункти незламності в Одесі та області працюють для забезпечення електроенергією, теплом, зв'язком та водою під час блекаутів.

Знайти найближчий пункт можна через додаток "Дія", на офіційній карті nezlamnist.gov.ua або в місцевих адміністраціях.

Крім стаціонарних пунктів у школах та ДСНС, діють мобільні пункти.

В Україну повертаються відключення світла

Як писав Главред, 8 квітня в Укренерго повідомили, що в Україні запроваджено графіки погодинних відключень світла. Причина — складна ситуація в енергосистемі, спричинена попередніми обстрілами.

Зазначається, що з 07:00 до 22:00 в Україні діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості. А з 11:00 до 13:00 — застосовуватимуться графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

​Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред ​

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 8 квітня 2026 року російська окупаційна армія атакувала південь Одеської області ударними безпілотниками. Постраждала цивільна та портова інфраструктура. В результаті атаки частково зруйновано складську будівлю та господарське приміщення. Пожежі ліквідовано. Інформація про загиблих або постраждалих не надходила.

7 квітня 2026 року російська окупаційна армія атакувала цивільну інфраструктуру в Чернігівській області. Під удар потрапили Новгород-Сіверський, а також місто Прилуки. Спалахнули пожежі.

У ніч на 7 квітня армія РФ обрушила на Дніпропетровську область хвилю ударів безпілотників. Загинув 11-річний хлопчик. Жінки 31 і 61 років та 33-річний чоловік госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Крім того, російські окупанти завдали удару FPV-дроном прямо по міському автобусу в центрі Нікополя. Удар стався в момент, коли автобус під'їжджав до зупинки. У ньому та на зупинці громадського транспорту були цивільні люди. Є жертви.

В ніч на 5 квітня російська армія атакувала Одесу ударними дронами. В результаті удару пошкоджено житлові будинки в Хаджибейському районі.

Інші новини:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред