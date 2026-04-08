Нові графіки для Одещини: де діятимуть планові відключення світла, а де — екстрені

Коротко:
- Сьогодні в Одеській області запроваджуються графіки відключень світла
- Графіки діють лише там, де це дозволяє стан енергомережі
- В Одесі можливі екстрені відключення
У середу, 8 квітня, в Одеській області за вказівкою Укренерго діятимуть графіки відключень світла.
Як повідомили в ДТЕК Одеса, графіки діють тільки в області та там, де це дозволяє стан мережі.
"У місті Одесі та районних центрах можливі екстрені відключення, щоб запобігти перевантаженню обладнання", - йдеться у повідомленні.
Відключення світла в Одесі сьогодні
Де знайти пункт незламності?
Пункти незламності в Одесі та області працюють для забезпечення електроенергією, теплом, зв'язком та водою під час блекаутів.
Знайти найближчий пункт можна через додаток "Дія", на офіційній карті nezlamnist.gov.ua або в місцевих адміністраціях.
Крім стаціонарних пунктів у школах та ДСНС, діють мобільні пункти.
В Україну повертаються відключення світла
Як писав Главред, 8 квітня в Укренерго повідомили, що в Україні запроваджено графіки погодинних відключень світла. Причина — складна ситуація в енергосистемі, спричинена попередніми обстрілами.
Зазначається, що з 07:00 до 22:00 в Україні діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості. А з 11:00 до 13:00 — застосовуватимуться графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 8 квітня 2026 року російська окупаційна армія атакувала південь Одеської області ударними безпілотниками. Постраждала цивільна та портова інфраструктура. В результаті атаки частково зруйновано складську будівлю та господарське приміщення. Пожежі ліквідовано. Інформація про загиблих або постраждалих не надходила.
7 квітня 2026 року російська окупаційна армія атакувала цивільну інфраструктуру в Чернігівській області. Під удар потрапили Новгород-Сіверський, а також місто Прилуки. Спалахнули пожежі.
У ніч на 7 квітня армія РФ обрушила на Дніпропетровську область хвилю ударів безпілотників. Загинув 11-річний хлопчик. Жінки 31 і 61 років та 33-річний чоловік госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
Крім того, російські окупанти завдали удару FPV-дроном прямо по міському автобусу в центрі Нікополя. Удар стався в момент, коли автобус під'їжджав до зупинки. У ньому та на зупинці громадського транспорту були цивільні люди. Є жертви.
В ніч на 5 квітня російська армія атакувала Одесу ударними дронами. В результаті удару пошкоджено житлові будинки в Хаджибейському районі.
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
