'Сафарі' на людей: Зеленський відреагував на цинічний удар РФ по маршрутці в Нікополі

За словами президента, подібні атаки стали буденністю і для Херсона, де обстріли не припиняються, а кількість жертв зростає щодня.

Удар РФ по Нікополю 7 квітня

Головне з новини:

Зеленський засудив удар РФ по маршрутці у Нікополі

Президент закликає не послаблювати санкції проти країни-агресора

У вівторок, 7 квітня, у Нікополі знову день жалоби й тривоги. Російський FPV-дрон уразив міську маршрутку, перетворивши звичайну поїздку людей на трагедію. За словами президента України Володимира Зеленського, у лікарнях нині перебувають семеро постраждалих, ще дев’ятьом допомогу надали на місці. Четверо людей загинули.

Президент назвав атаку черговим проявом системного терору проти мирного населення.

"Росіяни продовжують свій цілеспрямований терор проти людей у Нікополі та інших містах і громадах поблизу лінії фронту. Днями був цинічний удар по нікопольському ринку, який забрав життя п’ятьох людей, ще 28 постраждали. Фактично постійні "сафарі" на людей у Херсоні: щодня є жертви", - зазначив він.

Водночас попри те, що українські сили ППО регулярно збивають значну частину ворожих дронів, масштаби терору залишаються критичними.

Президент різко розкритикував спроби деяких держав блокувати чи послаблювати санкції проти Росії, наголосивши, що це суперечить реальності війни, яку українці переживають щодня.

"Такого не повинно бути ні тут, у Європі, ні будь-де у світі. Коли на вулицях міст людей просто вбивають, це загроза для всіх", - наголосив він.

Зеленський закликав партнерів до рішучої та спільної протидії агресору, підкресливши, що лише колективні дії можуть зупинити подальше поширення насильства. Він подякував усім країнам і людям, які продовжують підтримувати Україну в боротьбі за життя та безпеку.

Удари РФ по Нікополю - останні новини

Нагадаємо, 7 березня російські окупанти вдарили FPV-дроном прямо по міському автобусу у центрі Нікополя. Внаслідок атаки загинули щонайменше три людини, ще 12 - поранені. Удар відбувся у момент, коли автобус під'їжджав до зупинки. У ньому та на зупинці громадського транспорту були цивільні люди.

Напередодні, 4 квітня, окупаційні війська країни-агресорки Росії вдарили по ринку в Нікополі. За даними начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи, ворог завдав удару FPV-дронами.

За його словами, внаслідок російської атаки на Нікополь загинули п’ятеро людей, ще 19 отримали поранення.

Вас може зацікавити:

Про персону: Володимир Зеленський Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

