В Україні змінили правила бронювання військовозобов'язаних

Ангеліна Підвисоцька
22 травня 2026, 22:29
Міністр економіки стверджує, що тепер система бронювання стане прозорішою.
В Україні змінили правила бронювання / Колаж Главред, фото: УНІАН

Що відомо:

  • В Україні змінили правила бронювання
  • Система бронювання стане прозорішою
  • Змінились три критерії бронювання

В Україні змінили критерії бронювання військовозобов'язаних для критично важливих підприємств. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Він стверджує, що після змін система бронювання стане прозорішою та захищеною від зловживань.

"Зміни стосуються підприємств, установ та організацій, які визначаються критично важливими для функціонування економіки в умовах воєнного стану", — каже Соболев.

Вимоги до зарплати

Статус критично важливого підприємства з можливістю бронювати працівників буде надаватись у тому випадку, якщо середня зарплата буде не менше 25 941 грн (три мінімальні зарплати). Виняток є для прифронтових територій. Там дозволяється середня зарплата на рівні 21 600 грн.

Економічне бронювання / Інфографіка: Главред

Облік сумісників

Працівники, які працюють за сумісництвом та мають відстрочку від призову, будуть зараховуватись до квоти бронювання один раз і за одним місцем роботи. Відповідна норма вступить в силу в середині червня.

"Це має запобігти штучному збільшенню кількості працівників, яких підприємство може забронювати, та зробити квоту бронювання більш прив’язаною до реальної потреби бізнесу у збереженні ключових фахівців", - йдеться на сайті Міністерства економіки.

Критерії критичності

Центральні та регіональні органи влади протягом трьох місяців переглядатимуть свої критерії визначення підприємств критично важливими. Вони будуть погоджені з Міністерством оборони та Міністерством економіки України.

"Важливо: впродовж усього перехідного періоду уточнення та перегляду критичності аж до прийняття нового рішення чинна критичність підприємств зберігається. Також зберігається діюче бронювання військовозобов'язаних за цими підприємствами. Отже у підприємств є час, щоб підтвердити свою критичність за оновленими критеріями", - йдеться у повідомленні.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як писав Главред, 30 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на три місяці - до 2 серпня 2026 року.

Голова комітету ВРУ з питань організації державної влади Олена Шуляк заявила, що бронювання залишиться не лише для працівників промислового комплексу, а й критично важливих підприємств. До них належать і комунальні підприємства.

Нардеп Руслан Горбенко повідомив, що у Верховній Раді поки не планують знижувати мобілізаційний вік, однак ситуація може з часом змінитися.

Тим часом посол України у Великій Британії Валерій Залужний представив концепцію "розумної" мобілізації, яка має допомогти країні вистояти у тривалій війні.

Про джерело: Міністерство економіки України

Міністерство економіки України — колишнє міністерство України, центральний орган виконавчої влади України. 9 грудня 2010 року реорганізоване в Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. З 20 травня 2021 міністром економіки України призначено Любченко Олексія Миколайовича, пише Вікіпедія.

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info.

