Відключення світла стануть довшими та жорсткішими: коли та чому

Що сказав Нагорняк:
- До кінця весни відключення світла не будуть довготривалими
- Влітку ввечері світло вимикатимуть на довші періоди
- Теплова та гідроенергетика не можуть витягувати систему через пошкодження
В Україні вже декілька днів поспіль у всіх регіонах діють графіки відключень світла. Нардеп та член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в етері Ранок.LIVE попередив, що відключення стануть довшими і жорсткішими.
Однак ситуація зміниться у гіршу сторону лише у літні місяці. У пікові спекотні дні вечірні відключення стануть більш довготривалими ніж зараз.
Водночас до кінця березня, а також у квітні і травні відключення будуть нетривалими за умови, що країна-агресорка Росія не атакуватиме енергосистему України.
Нагорняк додав, що теплова та гідроенергетика, які традиційно покривали вечірні стрибки споживання, зазнали критичних пошкоджень і фізично не здатні витягувати систему на собі.
Відключення світла - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 20 березня у Дніпрі та Дніпропетровській області діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Вони триватимуть із 08:00 до 22:00 і зачеплять переважну більшість підчерг.
Раніше повідомлялося, що 20 березня запроваджено відключення електроенергії і в Запорізькій області для стабілізації ситуації в об’єднаній енергосистемі.
Напередодні у "Черкасиобленерго" зазначили, що обмеження електропостачання запроваджують через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.
Про персону: Сергій Нагорняк
Сергій Нагорняк - підприємець, колишній директор підприємства з роздрібної торгівлі. Нині - народний депутат ІХ скликання від фракції Слуга народу.
Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Керівник підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, пише Вікіпедія.
