Відключення світла стануть довшими та жорсткішими: коли та чому

Нардеп пояснив, чому відключень стане більше.

Відключення світла у найближчі місяці навряд чи скасують повністю

Що сказав Нагорняк:

До кінця весни відключення світла не будуть довготривалими

Влітку ввечері світло вимикатимуть на довші періоди

Теплова та гідроенергетика не можуть витягувати систему через пошкодження

В Україні вже декілька днів поспіль у всіх регіонах діють графіки відключень світла. Нардеп та член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в етері Ранок.LIVE попередив, що відключення стануть довшими і жорсткішими.

Однак ситуація зміниться у гіршу сторону лише у літні місяці. У пікові спекотні дні вечірні відключення стануть більш довготривалими ніж зараз.

Водночас до кінця березня, а також у квітні і травні відключення будуть нетривалими за умови, що країна-агресорка Росія не атакуватиме енергосистему України.

Нагорняк додав, що теплова та гідроенергетика, які традиційно покривали вечірні стрибки споживання, зазнали критичних пошкоджень і фізично не здатні витягувати систему на собі.

Нагадаємо, Главред писав, що 20 березня у Дніпрі та Дніпропетровській області діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Вони триватимуть із 08:00 до 22:00 і зачеплять переважну більшість підчерг.

Раніше повідомлялося, що 20 березня запроваджено відключення електроенергії і в Запорізькій області для стабілізації ситуації в об’єднаній енергосистемі.

Напередодні у "Черкасиобленерго" зазначили, що обмеження електропостачання запроваджують через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.

Про персону: Сергій Нагорняк Сергій Нагорняк - підприємець, колишній директор підприємства з роздрібної торгівлі. Нині - народний депутат ІХ скликання від фракції Слуга народу. Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Керівник підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, пише Вікіпедія.

