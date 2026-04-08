Тактика терору та удари по цивільних: в ISW попередили про нову стратегію РФ

Аналітики кажуть, що росіяни навмисно використовують FPV-дрони для ураження цивільних цілей.

Рф використовує безпілотники для ударів по мирних людях

Ключові тези:

Росія використовує тактику терору проти цивільного населення

Зокрема, росіяни цілеспрямовано атакують громадський транспорт

Ворог прагне паралізувати життя в регіонах України

Країна-агресор Росія продовжує свідомо використовувати тактику терору проти цивільного населення на півдні України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що використання безпілотників для ударів по мирних людях стало не випадковістю, а частиною стратегії ведення війни.

Зокрема, тільки протягом останніх днів Дніпропетровщина здригнулася від серії жорстоких атак. Росіяни цілеспрямовано атакують громадський транспорт та місця скупчення людей.

Аналітики вважають, що подібні дії є частиною системного підходу РФ під назвою "людське сафарі", адже росіяни навмисно використовують FPV-дрони для пошуку та ураження виключно цивільних цілей.

"Російське командування інтегрувало терор проти мирного населення у ширшу схему операції повітряного перехоплення. На відміну від традиційного військового перехоплення, яке фокусується на логістиці армії, росіяни б’ють по цивільних об’єктах у ближньому тилу, щоб паралізувати життя в регіоні та зупинити використання певних доріг", - йдеться у звіті.

В ISW також наголосили, що навмисне заподіяння шкоди цивільному населенню та використання людей, як інструменту війни, є прямим воєнним злочином, за який Росія має нести відповідальність у міжнародних судах.

Російські удари - останні новини

Як повідомляв Главред, в ніч на 8 квітня 2026 року російська окупаційна армія атакувала південь Одеської області ударними безпілотниками. Постраждала цивільна та портова інфраструктура.

7 квітня російські окупанти вдарили FPV-дроном прямо по міському автобусу у центрі Нікополя. Внаслідок атаки загинули щонайменше три людини, ще 12 - поранені.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни продовжують свій цілеспрямований терор проти людей у Нікополі та інших містах і громадах поблизу лінії фронту.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

