Тримається за дві цілі: в ISW сказали, чому Путін не готовий завершити війну

Путін все ще хоче завершити війну на своїх умовах.

Чого добивається Кремль у війні

Ключові тези:

Втрати РФ значно перевищують здобутки

Частина еліти РФ розуміє, що війна зайшла у глухий кут

Путін не готовий до поступок Україні

Україна перешкоджає російській окупаційній армії просуватися на фронті. Частина російської еліти вже усвідомлює, війна йде не дуже добре, але Кремль залишається відданим своїм початковим воєнним цілям. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, аналітики згадали аналіз агентства оборонної розвідки США (DIA) про нещодавні територіальні здобутки України після втрати окупантами доступу до Starlink на початку лютого 2026 року.

Зазначається, що інтенсифікація ударних кампаній України на великі та середні відстані також призвела до зростання економічних, військових та людських втрат в Росії, які є дуже непропорційними щодо здобутків.

В ISW з посиланням на Blomberg підкреслюють, що деякі високопосадовці Кремля вважають, що війна в Україні зайшла до глухого кута та не має чіткого вирішення. Однак Путін все ще хоче завершити війну на своїх умовах.

Так, на думку аналітиків, російський диктатор прагне повністю окупувати Донецьку і Луганську області до кінця 2026 року.

"Звіт Bloomberg узгоджується з давньою оцінкою ISW, що Володимир Путін як і раніше не готовий йти на поступки на полі бою", - підсумували в ISW.

Росія змінює цілі війни

Глава Офісу президента України Кирило Буданов заявляв, що російська пропаганда поступово змінює свої заявлені цілі у війні проти України, адаптуючи їх до реалій, які складаються на полі бою.

За його словами, початковий російський наратив про "Київ за три дні" згодом змінився на тезу про необхідність захоплення Донбасу будь-якою ціною.

"Плине час, і під впливом неприємної для них реальності (для росіян - ред.), з якою вони стикаються, їм доводиться знаходити відповіді для свого суспільства. І кожного разу ця планка знижується. Всі ж це бачать", - підкреслив він.

Кирило Буданов

Як повідомляв Главред, видання Bloomberg писало, що кремлівський диктатор не хоче продовжувати війну в Україні, однак розглядає її закінчення до кінця року тільки на умовах, які вигідні РФ.

Глава МЗС України Андрій Сібіга говорив, що у війні Росії проти України настає переломний момент. Для досягнення миру необхідно зосередитися на трьох важливих елементах: дипломатії, тиску та силі.

Водночас керівник зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін заявляв, що російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін постав перед важким вибором у контексті війни проти проти України, оскільки російська армія не спроможна здійснити значний прорив на фронті, а західні санкції поступово виснажують ресурси країни.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

