В Україні розпочалися відключення світла: скільки годин діятимуть графіки

Головне:
- В Україні запровадили графіки відключень світла
- Попередньо, води діятимуть з 11:00 до 13:00
- Причина - похолодання та складна ситуація в енергосистемі
У середу, 8 квітня, в Україні ввели графіки погодинних відключень світла. Причина - складна ситуація в енергосистемі, зумовлена попередніми обстрілами. Про це повідомили в "Укренерго".
Зазначається, що з 07:00 до 22:00 в Україні діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості. А з 11:00 до 13:00 – будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.
"Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 8 квітня, станом на 9:30, його рівень був на 16% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у вівторок. Причина таких змін – похолодання в усіх регіонах", - йдеться у повідомленні.
В компанії говорять, що сьогодні упродовж всієї доби в усіх регіонах є необхідність в ощадливому енергоспоживанні.
"Будь ласка, максимально обмежте користування електроприладами з 17:00 до 22:00. Не вмикайте у цей період кілька потужних приладів одночасно", - наголосили в "Укренерго".
Також відомо, що внаслідок ворожих дронових атак, а також через артилерійські обстріли енергетичної інфраструктури є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях.
Відключення світла - останні новини України
Як повідомляв Главред, в ДТЕК говорили, що у місті Одесі та районних центрах 8 квітня можливі екстрені відключення, щоб запобігти перевантаженню обладнання.
Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв говорив, що в енергосистемі України зафіксовано дефіцит потужності через погодні умови та ремонт двох атомних енергоблоків.
Водночас директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що погодинні відключення електроенергії можуть зникнути у квітні-травні. Однак взимку та влітку графіки відключень діятимуть й застосовуватимуть щонайменше ще три роки.
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
