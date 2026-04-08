В Україні розпочалися відключення світла: скільки годин діятимуть графіки

Українців закликали ощадливо споживати електроенергію.

https://glavred.net/energy/v-ukraine-nachalis-otklyucheniya-sveta-skolko-chasov-budut-deystvovat-grafiki-10755107.html Посилання скопійоване

Відключення світла в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

В Україні запровадили графіки відключень світла

Попередньо, води діятимуть з 11:00 до 13:00

Причина - похолодання та складна ситуація в енергосистемі

У середу, 8 квітня, в Україні ввели графіки погодинних відключень світла. Причина - складна ситуація в енергосистемі, зумовлена попередніми обстрілами. Про це повідомили в "Укренерго".

Зазначається, що з 07:00 до 22:00 в Україні діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості. А з 11:00 до 13:00 – будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

відео дня

"Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 8 квітня, станом на 9:30, його рівень був на 16% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у вівторок. Причина таких змін – похолодання в усіх регіонах", - йдеться у повідомленні.

В компанії говорять, що сьогодні упродовж всієї доби в усіх регіонах є необхідність в ощадливому енергоспоживанні.

"Будь ласка, максимально обмежте користування електроприладами з 17:00 до 22:00. Не вмикайте у цей період кілька потужних приладів одночасно", - наголосили в "Укренерго".

Також відомо, що внаслідок ворожих дронових атак, а також через артилерійські обстріли енергетичної інфраструктури є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, в ДТЕК говорили, що у місті Одесі та районних центрах 8 квітня можливі екстрені відключення, щоб запобігти перевантаженню обладнання.

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв говорив, що в енергосистемі України зафіксовано дефіцит потужності через погодні умови та ремонт двох атомних енергоблоків.

Водночас директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що погодинні відключення електроенергії можуть зникнути у квітні-травні. Однак взимку та влітку графіки відключень діятимуть й застосовуватимуть щонайменше ще три роки.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред