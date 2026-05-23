Кацуріна різко відповіла на порівняння з Дорофєєвою: "Просто скажу"

Христина Трохимчук
23 травня 2026, 10:36
Даші Кацуріній не сподобалося раптове порівняння з новою дружиною колишнього чоловіка.
Даша Кацуріна про Надю Дорофєєву / колаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Кацуріна, Надя Дорофєєва

Українська дизайнерка та рестораторка Даша Кацуріна несподівано відреагувала на повідомлення коментатора, в якому її порівняли з Надею Дорофєєвою. В Instagram вона поділилася, в яких стосунках зараз перебуває з відомою співачкою.

Кацуріна поділилася в соцмережах роздумами, які хвилюють її останнім часом. Вона відверто розповіла, що сумнівається, чи потрібно емігрувати заради безпеки дітей, коли в Україні залишається все її життя.

Даша Кацуріна і Дантес / фото: instagram.com, Володимир Дантес

"Виїхати і бути solo mom без роботи чи щовечора відповідати 4-річному синові, чи будуть сьогодні обстріли чи ні, і ховатися разом у бомбосховищі? Продовжувати будувати стабільні, сталі проєкти чи ризикувати всім і робити все нове? Бути самотньою у стосунках чи просто бути самою? Я не знаю правильних відповідей. Рухаємось по серцю", — зізналася Даша.

У коментарях дівчину несподівано порівняли з Надею Дорофєєвою. Шанувальниця підкреслила, що бачить у дизайнерці більше глибини. Однак улесливе порівняння не сподобалося Даші — вона підкреслила, що не змагається зі співачкою і їхні особисті питання давно вирішені.

Відповідь Даші Кацуріної / скрін з Instagram

"Люба, я розумію, що, можливо, мотивація цього коментаря — зробити мені приємно, але насправді це не так. Надя — жінка і дружина батька моїх дітей, наші особисті питання вирішені, і будь-яке порівняння не робить мені приємно. Просто скажу", — висловилася Кацуріна.

З 2015 по 2022 рік Даша Кацуріна була одружена з ресторатором Мішею Кацуріним, від якого виховує двох дітей — дочку Олександру та сина Івана. Після гучного розлучення, що збіглося з початком повномасштабного вторгнення, Даша почала зустрічатися зі співаком Володимиром Дантесом (поки її екс-чоловік будував стосунки з колишньою дружиною Дантеса, Надею Дорофєєвою).

Раніше Главред повідомляв, що українська співачка LELEKA розповіла про наслідки свого сміливого вчинку у фіналі Євробачення-2026. Нагадаємо, після завершення номера виконавиця зі сцени вигукнула "Слава Україні!" з головної сцени Європи.

Також будинок відомого композитора Андрія Миколайчука на Миколаївщині повністю знищений російськими окупантами. Щоб вижити після втрати житла, артисту довелося спорудити собі тимчасовий притулок — звичайну землянку.

Про особу: Даша Кацуріна

Даша Кацуріна — українська бізнесвумен, дизайнерка та рестораторка. Володіє іменним брендом одягу, а також є співвласницею мережі київських ресторанів азіатської кухні.

