Україну розігріє до +28 градусів, але ненадовго: коли прийде нова хвиля холоду

Синоптикиня сказала, що в Україні нарешті буде сонячно.

Прогноз погоди на 24 травня / фото: УНІАН

Погода в Україні у неділю, 24 травня, у більшості областей буде сухою та сонячною. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, дощі з грозами пройдуть лише у східних областях, на Дніпропетровщині, місцями у південній частині.

Температура повітря очікується комфортною, вдень в межах +20…+24 градусів, на сході та південному сході +25…+28 градусів.

Погода 24 травня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У столиці завтра також буде багато сонця, тому кияни зможуть відпочити від грозових дощів. Температура повітря становитиме +22…+24 градуси.

Прогноз температури в Києві / фото: t.me/PohodaNatalka

Коли прийде похолодання

Діденко додала, що із середини наступного тижня в Україні відчутно похолоднішає.

"Тому небувала спека і британські вчені поки що можуть відпочивати", - сказала вона.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода до кінця травня

Синоптик Іван Семіліт заявляв, що в Україну найближчими днями прийде відчутне похолодання, а до початку літа погода залишиться нестабільною.

Він зауважив, що 27 травня в більшість областей України прийде новий атмосферний фронт з півночі, який принесе короткочасні дощі та грози.

"Разом із дощами в Україну прийде й прохолодніше повітря. Нічна температура поки що істотно не зміниться і становитиме +10…+15 градусів", - підкреслив синоптик.

Як повідомляв Главред, синоптики Укргідрометцентру говорили, що погода в Україні 23 травня буде місцями спекотною, але дощовою. Оголошено штормове попередження у східних, південних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях - І рівень небезпечності.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що погода в Україні найближчими днями буде нестійкою. На вихідних очікуються грозові зливи, подекуди навіть із градом.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

