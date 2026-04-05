Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Нічна атака на Одесу: пошкоджено житлові будинки, є поранені

Віталій Кірсанов
5 квітня 2026, 08:25
З ночі на місці "прильотів" працюють понад 100 фахівців комунальних служб та спецтехніка.
Нічна атака на Одесу / колаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA

Коротко:

  • Постраждали три людини
  • У будинках пошкоджено близько 250 вікон і 25 балконів

У ніч на 5 квітня російська армія атакувала Одесу ударними дронами. Пошкоджено житлові будинки в Хаджибейському районі. За останніми даними, троє постраждалих. Про це повідомив голова МВА Сергій Лисак.

"Постраждали три людини. Їм надано всю необхідну медичну допомогу. Двоє перебувають у лікарні, один лікуватиметься амбулаторно", — зазначив він.

Станом на 7:00, за попередніми даними, у будинках пошкоджено близько 250 вікон і 25 балконів, ще 4 балкони зруйновано повністю. У будівлях є світло і вода, проте тимчасово відключено газопостачання.

З ночі на місці працюють понад 100 фахівців комунальних служб та спецтехніка. Розгорнуто мобільний "Пункт незнищенності".

На місці працюють представники районної адміністрації, які приймають заяви від людей на отримання грошової компенсації.

Як уточнює Головне управління ДСНС України в Одеській області, пошкоджено 6 легкових автомобілів. На місці виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Психологи ДСНС надали допомогу 20 постраждалим, серед них одна дитина.

Удари РФ по Україні — останні новини

Нагадаємо, 4 квітня війська РФ дронами атакували Київ. Уламки збитих цілей впали в одному з районів столиці, повідомив мер Віталій Кличко.

Тієї ж ночі під ударом дронів опинилися Суми. В результаті атаки зафіксовано влучання в багатоповерховий будинок і виникла пожежа. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За даними Інституту вивчення війни, Росія перейшла до нової тактики повітряних атак, поєднуючи масовані нічні удари безпілотниками з потужними хвилями атак у денний час. Такий підхід може призвести до зростання кількості жертв серед цивільного населення та посилення психологічного тиску на населення.

Про особу: Сергій Лисак

Сергій Петрович Лисак - український військовий і державний службовець. З 7 лютого 2023 року - голова Дніпропетровської ОДА. З 15 жовтня 2025 року - начальник Одеської міської військової адміністрації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Одеса Одеська область новини України новини України та світу атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

23:57Фронт
РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

19:27Війна
Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

19:27Світ
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена Зеленська
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти