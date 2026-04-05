Нічна атака на Одесу: пошкоджено житлові будинки, є поранені

Коротко:

Постраждали три людини

У будинках пошкоджено близько 250 вікон і 25 балконів

У ніч на 5 квітня російська армія атакувала Одесу ударними дронами. Пошкоджено житлові будинки в Хаджибейському районі. За останніми даними, троє постраждалих. Про це повідомив голова МВА Сергій Лисак.

"Постраждали три людини. Їм надано всю необхідну медичну допомогу. Двоє перебувають у лікарні, один лікуватиметься амбулаторно", — зазначив він. відео дня

Станом на 7:00, за попередніми даними, у будинках пошкоджено близько 250 вікон і 25 балконів, ще 4 балкони зруйновано повністю. У будівлях є світло і вода, проте тимчасово відключено газопостачання.

З ночі на місці працюють понад 100 фахівців комунальних служб та спецтехніка. Розгорнуто мобільний "Пункт незнищенності".

На місці працюють представники районної адміністрації, які приймають заяви від людей на отримання грошової компенсації.

Як уточнює Головне управління ДСНС України в Одеській області, пошкоджено 6 легкових автомобілів. На місці виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Психологи ДСНС надали допомогу 20 постраждалим, серед них одна дитина.

Удари РФ по Україні — останні новини

Нагадаємо, 4 квітня війська РФ дронами атакували Київ. Уламки збитих цілей впали в одному з районів столиці, повідомив мер Віталій Кличко.

Тієї ж ночі під ударом дронів опинилися Суми. В результаті атаки зафіксовано влучання в багатоповерховий будинок і виникла пожежа. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За даними Інституту вивчення війни, Росія перейшла до нової тактики повітряних атак, поєднуючи масовані нічні удари безпілотниками з потужними хвилями атак у денний час. Такий підхід може призвести до зростання кількості жертв серед цивільного населення та посилення психологічного тиску на населення.

Про особу: Сергій Лисак Сергій Петрович Лисак - український військовий і державний службовець. З 7 лютого 2023 року - голова Дніпропетровської ОДА. З 15 жовтня 2025 року - начальник Одеської міської військової адміністрації.

