Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

"Нова велика проблема": розкрито головну причину відсутності опалення в Києві

Юрій Берендій
16 січня 2026, 04:45
524
Експерт пояснив, що основною причиною проблем із теплопостачанням у Києві є не морози, а наслідки російських атак і критичні руйнування ТЕЦ.
'Нова велика проблема': розкрито головну причину відсутності опалення в Києві
Чим загрожують Києву удари по ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 / Колаж, Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Київські ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 забезпечують половину Києва опаленням і світлом
  • Ураження цих станцій призвело до складної ситуації з опаленням в столиці

Ситуація з опаленням у Києві залишається складною через руйнування ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, які забезпечують близько половини електроенергії та тепла столиці. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко

Він зауважив, що не бачить інших чинників, які б мали вирішальний вплив на ситуацію з теплопостачанням у столиці.

відео дня

"Це саме наслідки руйнувань в результаті російських атак. ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 забезпечують приблизно половину електроенергії для Києва і близько половини тепла. Якщо росіяни виводять їх з ладу — це, безумовно, стає серйозною проблемою", - вказав він.

Сергієнко пояснив, що сильні морози насамперед призводять до швидшого охолодження будинків, однак на роботу систем тепло- й електропостачання вони впливають лише частково. За його словами, можливі пошкодження через обриви проводів, намерзання льоду на лініях або падіння дерев, які спричиняють аварії в електромережах, проте такі проблеми не є критичними й зазвичай оперативно усуваються.

"Рано чи пізно, за добу, дві або три, їх можна відновити. Зате критичні руйнування на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 — це вже велика проблема", - резюмує він.

'Нова велика проблема': розкрито головну причину відсутності опалення в Києві
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Яка ситуація в енергетиці - думка експерта

Як писав Главред, у регіонах, що зазнають ударів з боку Росії, після кожної атаки запроваджуватимуться аварійні графіки відключень електроенергії, які діятимуть приблизно тиждень. Про це заявив головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, енергетичний експерт Геннадій Рябцев

Після цього, за його словами, енергосистему вдаватиметься частково стабілізувати, і кількість черг відключень скоротиться до однієї або двох — до моменту наступного обстрілу.

Експерт зазначив, що для зменшення тривалості знеструмлень після майбутніх атак держава має активніше заохочувати бізнес, підприємства та місцеву владу встановлювати додаткові гарантовані потужності з обов’язковим підключенням до об’єднаної енергосистеми. Водночас суттєвий вплив на ситуацію й надалі матимуть погодні умови.

Відключення світла в Києві - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після нічних атак противника на об’єкти енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися споживачі в Житомирській і Харківській областях. Водночас у Міністерстві енергетики України зазначають, що найбільш напружена ситуація з енергозабезпеченням наразі зберігається в Києві та на Київщині.

За словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, енергетична ситуація в столиці нині є безпрецедентно складною і раніше з подібними викликами Київ не стикався.

Увечері 15 січня в Києві сталася трагедія. Як повідомила місцева влада, під час розвантаження генераторного обладнання, призначеного для забезпечення теплом житлових будинків, загинув працівник комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Інші новини:

Про персону: Олександр Сергієнко

Сергієнко Олександр Іванович - (нар. 19 жовтня 1947р. с. Роздольне, Росія)— український політик. Колишній 1-й заступник голови Трудової партії України (з 05.2000); співголова Народно-патріотичного об'єднання "За Україну" (з 07.2001), пише Вікіпедія.

Навчався у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", на факультеті радіоелектроніки (1966—1973), за спеціальністю інженер електронної техніки; доктор філософії з питань права.

Кандидат фізико-математичних наук, юрист, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва відключення Олександр Сергієнко відключення світла Відключення опалення у Києві
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Тривожні дзвіночки" для Путіна: дві умови, що змусять РФ змінити курс у війні

"Тривожні дзвіночки" для Путіна: дві умови, що змусять РФ змінити курс у війні

01:43Війна
Україна терміново скликає енергетичний "Рамштайн" через обстріли РФ: що відомо

Україна терміново скликає енергетичний "Рамштайн" через обстріли РФ: що відомо

00:15Політика
Школи закриють, а частину будинків не будуть відключати - уряд ухвалив екстрені рішення

Школи закриють, а частину будинків не будуть відключати - уряд ухвалив екстрені рішення

21:48Україна
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра 16 січня: Бикам - тривога, Тиграм - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 16 січня: Бикам - тривога, Тиграм - проблеми

Путін назвав нову цинічну умову закінчення війни - що хоче отримати Кремль

Путін назвав нову цинічну умову закінчення війни - що хоче отримати Кремль

Звільнення, проблеми з грошима і здоров'ям: які знаки зодіаку стануть невдахами 2026 року

Звільнення, проблеми з грошима і здоров'ям: які знаки зодіаку стануть невдахами 2026 року

Відключення світла в Україні - графіки на 15 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 15 січня (оновлюється)

Києву не 1543 роки - історик розкрив велику радянську брехню про столицю

Києву не 1543 роки - історик розкрив велику радянську брехню про столицю

Останні новини

05:00

Зловлять хвилю багатства: три знаки зодіаку отримають грошовий бонус від долі

04:45

"Нова велика проблема": розкрито головну причину відсутності опалення в Києві

04:14

У лютому прийде квітень: якою буде погода в Одесі в останній місяць зими

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці чоловіка з краваткою за 45 секунд

03:30

"Потрапили в апокаліпсис": Денисенко вийшла на зв'язок після доби без світла

Звільнення, проблеми з грошима і здоров'ям: які знаки зодіаку стануть невдахами 2026 рокуЗвільнення, проблеми з грошима і здоров'ям: які знаки зодіаку стануть невдахами 2026 року
03:05

Фінансовий гороскоп на 2026 рік: шість знаків зодіаку купатимуться в багатсвіВідео

02:43

Солодкий засіб від старості: вчені розкрили несподіваний секрет довголіття

01:49

Експерти назвали дві речі, які успішні люди завжди роблять перед сном

01:43

"Тривожні дзвіночки" для Путіна: дві умови, що змусять РФ змінити курс у війні

Реклама
01:30

"Тепер з татом": померла "секретна" донька Фредді Меркьюрі

00:21

Посадив і забув: ідеальні багаторічники для "ледачого" саду на сонці і в тініВідео

00:15

Україна терміново скликає енергетичний "Рамштайн" через обстріли РФ: що відомо

15 січня, четвер
23:44

Секретний код від щастя: Жизель Бюндхен натякнула на ім'я новонародженого сина

23:26

До 16 годин без світла: на Рівненщині вводять жорсткі графіки відключень 16 січня

23:14

Години відключень стали суворішими: новий графік для Дніпра та області на 16 січня

22:56

Український футболіст збив Девіда Гетту - подробиці

22:40

Експерти розкрили, де категорично заборонено ставити генератор: перелік місць

22:06

До 16 годин без світла: графіки відключень на Львівщині на 16 січня

21:59

"Треба протриматися": гендиректор Yasno окреслив найважчий період цієї зими

21:58

Тараса Цимбалюка застукали з відомою акторкою - подробиці

Реклама
21:48

Школи закриють, а частину будинків не будуть відключати - уряд ухвалив екстрені рішення

21:40

У Харкові 400 тисяч людей залишаються без світла і тепла - Зеленський

21:21

Світло вимикатимуть хвилями - нові графіки для Запорізької області на 16 січня

20:55

Костюк визначив склад на збір у Туреччині: деякі гравці стали несподіванкою

20:39

Чи можна молитися вдома замість відвідин храму: священник дав відверту відповідьВідео

19:45

Можливі зміни протягом дня: як вимикатимуть світло 16 січня

19:34

В Україні можуть ввести нові податки: у МВФ висунули головні вимоги

19:30

"Це велика біда для нас": Флеш попередив про нову небезпеку російських дронівФото

19:26

"Складні обставини": Павло Табаков розповів, як переживає свою хворобу

19:10

Чому Трамп не здатний виконувати власні обіцянкиПогляд

19:06

Зеленський зустрівся із Залужним в Києві - про що говорили

18:59

Ціна на популярний овоч для салату різко пішла вгору: скільки коштує кілограм

18:53

Києву не 1543 роки - історик розкрив велику радянську брехню про столицюВідео

18:51

Розкрито головний секрет Харкова - що означає назва міста та хто її придумавВідео

18:50

В НАБУ знову підтвердили, що не вживали заходів із перешкоджання втечі Міндіча

18:36

Сценарій "розвішування на ліхтарях": прогноз "безжального" бунту в РФВідео

18:34

РФ масово стягує резерви на гарячий напрямок: військовий розкрив план ворога

18:11

Зима не здається: що готує погода для Дніпра цими вихідними

17:59

Росія намагається прорвати кордон на новому напрямку - що відомо про хід боїв

17:41

Вивезення сміття поза правилами може обернутися штрафом до 1000 євро – подробиціВідео

Реклама
17:34

РФ знищила великий енергооб’єкт: під ударами інфраструктура одразу двох міст

17:21

Червоний Хрест зганьбився заявою про удар по Бєлгороду: жорстка відповідь МЗС

17:03

Крутіше Рафаелло: рецепт цукерок з п'яти інгредієнтів за 10 хвилин

16:48

Долар встановив абсолютний рекорд за всю історію: новий курс валют на 16 січня

16:43

Гарячі б'юті тренди 2026: три макіяжі за мотивами популярних кіно та серіалівВідео

16:38

Путін назвав нову цинічну умову закінчення війни - що хоче отримати КремльВідео

16:33

Співачка-путіністка назвала російського співака реінкарнацією Єсеніна - хто він

16:30

Серія REDMI Note 15 в Алло: Міць титана. Надійність, що витримує більше, та вигідні пропозиції на старті продажів новини компанії

16:28

В Україні запровадять новий правопис і національний шрифт: що зміниться

16:19

Ціни на АЗС злетять: українцям розкрили терміни й причину подорожчання

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена Зеленська
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти