'Нова велика проблема': розкрито головну причину відсутності опалення в Києві

Експерт пояснив, що основною причиною проблем із теплопостачанням у Києві є не морози, а наслідки російських атак і критичні руйнування ТЕЦ.

Чим загрожують Києву удари по ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 / Колаж, Главред, фото: УНІАН

Київські ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 забезпечують половину Києва опаленням і світлом

Ураження цих станцій призвело до складної ситуації з опаленням в столиці

Ситуація з опаленням у Києві залишається складною через руйнування ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, які забезпечують близько половини електроенергії та тепла столиці. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко

Він зауважив, що не бачить інших чинників, які б мали вирішальний вплив на ситуацію з теплопостачанням у столиці.

"Це саме наслідки руйнувань в результаті російських атак. ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 забезпечують приблизно половину електроенергії для Києва і близько половини тепла. Якщо росіяни виводять їх з ладу — це, безумовно, стає серйозною проблемою", - вказав він.

Сергієнко пояснив, що сильні морози насамперед призводять до швидшого охолодження будинків, однак на роботу систем тепло- й електропостачання вони впливають лише частково. За його словами, можливі пошкодження через обриви проводів, намерзання льоду на лініях або падіння дерев, які спричиняють аварії в електромережах, проте такі проблеми не є критичними й зазвичай оперативно усуваються.

"Рано чи пізно, за добу, дві або три, їх можна відновити. Зате критичні руйнування на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 — це вже велика проблема", - резюмує він.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Яка ситуація в енергетиці - думка експерта

Як писав Главред, у регіонах, що зазнають ударів з боку Росії, після кожної атаки запроваджуватимуться аварійні графіки відключень електроенергії, які діятимуть приблизно тиждень. Про це заявив головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, енергетичний експерт Геннадій Рябцев

Після цього, за його словами, енергосистему вдаватиметься частково стабілізувати, і кількість черг відключень скоротиться до однієї або двох — до моменту наступного обстрілу.

Експерт зазначив, що для зменшення тривалості знеструмлень після майбутніх атак держава має активніше заохочувати бізнес, підприємства та місцеву владу встановлювати додаткові гарантовані потужності з обов’язковим підключенням до об’єднаної енергосистеми. Водночас суттєвий вплив на ситуацію й надалі матимуть погодні умови.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після нічних атак противника на об’єкти енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися споживачі в Житомирській і Харківській областях. Водночас у Міністерстві енергетики України зазначають, що найбільш напружена ситуація з енергозабезпеченням наразі зберігається в Києві та на Київщині.

За словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, енергетична ситуація в столиці нині є безпрецедентно складною і раніше з подібними викликами Київ не стикався.

Увечері 15 січня в Києві сталася трагедія. Як повідомила місцева влада, під час розвантаження генераторного обладнання, призначеного для забезпечення теплом житлових будинків, загинув працівник комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Про персону: Олександр Сергієнко Сергієнко Олександр Іванович - (нар. 19 жовтня 1947р. с. Роздольне, Росія)— український політик. Колишній 1-й заступник голови Трудової партії України (з 05.2000); співголова Народно-патріотичного об'єднання "За Україну" (з 07.2001), пише Вікіпедія. Навчався у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", на факультеті радіоелектроніки (1966—1973), за спеціальністю інженер електронної техніки; доктор філософії з питань права. Кандидат фізико-математичних наук, юрист, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста".

