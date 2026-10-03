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Не лише Київ: експерт сказав, які міста можуть залишитися без опалення взимку

Марія Николишин
3 жовтня 2026, 14:29
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Столиця має резервні інструменти, тоді як у невеликих містах удар по одному об'єкту може лишити без опалення цілі квартали.
Не лише Київ: експерт сказав, які міста можуть залишитися без опалення взимку
Росія може залишити міста без тепла / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви експерта:

  • Малі міста найвразливіші до ударів по котельнях
  • Київ має мобільні котельні, генератори й резервні зв'язки
  • Перебудова систем опалення потребує двох-трьох років

Удари країни-агресора Росії по котельнях можуть залишити без тепла цілі райони невеликих українських міст, де опалення тримається на одному джерелі без жодного резерву. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Главреду.

За його словами, Київ має більше можливостей утримати теплопостачання навіть у разі пошкодження окремих об'єктів.

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"Київ, як не сумно це казати, готовий краще, ніж багато інших міст. Це велике місто, тому пошкодження будь-якого окремого об'єкта не означає зупинку всієї системи", - зазначив Харченко.

Він підкреслив, що за один опалювальний сезон повністю зарезервувати теплову мережу столиці не вдалося через брак часу та фінансування. Проте значну частину роботи виконали, і навіть найгірші сценарії не є безвихідними.

"Навіть якщо після ураження теплових джерел сотні будинків у Києві матимуть обмежений доступ до тепла - а це можливий сценарій, - у міста є багато інструментів, щоб пом'якшити ситуацію", - наголосив експерт.

Йдеться про кілька резервних механізмів, які можна задіяти паралельно.

"Це й мобільні котельні, й запаси генераторів, які можна підключати до будинків у разі відключення тепла та електрики, й можливість з'єднувати теплові райони між собою. Це дозволяє, нехай і з нижчою температурою, але забезпечувати теплом багатоквартирні будинки", - пояснив Харченко.

Які міста можуть залишитися без опалення

Значно серйознішу загрозу експерт бачить за межами столиці, де теплопостачання влаштоване інакше.

"Мене особисто набагато більше турбує ситуація у відносно невеликих містах, де система опалення часто побудована за котельною моделлю. Тобто є одна котельня, навколо неї - будинки, підключені до неї, а з'єднання з іншими тепловими районами відсутнє взагалі", - сказав Харченко.

Наслідки удару по такому об'єкту, за його оцінкою, можуть бути критичними, адже альтернативного джерела в подібних громадах немає.

"Якщо цю котельню пошкодять, то людей просто нізвідки забезпечити теплом. І це справді ризик, справді виклик. На жаль, є інформація, що росіяни можуть атакувати, зокрема, й такі об'єкти", - попередив експерт.

Втім, Харченко не вважає проблему суто провінційною: вразливими залишаються й великі обласні центри. Небезпека, за його словами, загальнонаціональна.

"Якщо, наприклад, в умовному Львові буде знищено кілька районних котелень, у Львові теж виникнуть проблеми. Це стосується будь-якого міста", - вказує він.

Ключовим завданням на найближчу перспективу експерт називає модернізацію теплової інфраструктури, яка дозволила б витримувати удари.

"Тому в найближчі два-три роки нам точно доведеться вирішувати, як змінити системи опалення, щоб вони були стійкішими до таких викликів. Що саме потрібно робити, загалом зрозуміло. Але для цього потрібні великі гроші й час", - підсумував Харченко.

Не лише Київ: експерт сказав, які міста можуть залишитися без опалення взимку
Як зігрітися без опалення / Інфографіка: Главред

Які райони Києва можуть залишитися без опалення

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев говорив, що загроза російських атак на енергетичні об'єкти України зберігається, причому Київ також залишається серед потенційних цілей.

За його словами, повністю убезпечити від балістичних ракет великі об’єкти теплопостачання, зокрема ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, практично неможливо.

"Найбільш вразливий лівий берег - Троєщина, Дарницький район, частково Деснянський район", - сказав Рябцев.

Не лише Київ: експерт сказав, які міста можуть залишитися без опалення взимку
Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Удари РФ по енергетиці - що відомо

Як повідомляв Главред, видання The New York Times писало, що Росія завдала ракетних і дронових ударів по великій теплоелектроцентралі та інших енергооб'єктах Києва перед світанком у середу, 30 вересня, розпочавши нову зимову кампанію проти енергосистеми України раніше, ніж прогнозували українські чиновники.

Міністр енергетики Денис Шмигаль говорив, що Росія підготувала два детальні документи щодо зимової кампанії проти енергетики України, у яких визначені конкретні об’єкти, кількість і типи озброєння для їхнього ураження. Окремі плани передбачені для Києва, Харкова, Одеси та інших великих міст.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк заявляв, що Росія може активізувати удари по енергетичній інфраструктурі України з початком осінньо-зимового періоду. Серед потенційних цілей ворога - об’єкти газової галузі.

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Про персону: Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

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опалення новини України Олександр Харченко Масштабна ракетна атака на енергетику Відключення опалення у Києві
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