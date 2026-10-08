Скільки платитимуть українці за світло взимку: уряд ухвалив рішення

Без змін залишиться і пільгова ціна для будинків з електроопаленням, а також для осель без газу чи централізованого тепла.

https://glavred.net/energy/skolko-budut-platit-ukraincy-za-svet-zimoy-pravitelstvo-prinyalo-reshenie-10802621.html Посилання скопійоване

Тарифи на світло для населення не зміняться до кінця опалювального сезону / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомили в уряді:

Тариф 4,32 грн за кВт·год збережуть до 30 квітня 2027 року

Пільгова ціна 2,64 грн залишиться для будинків з електроопаленням

Уряд готує нову систему адресної підтримки

Уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026/27, тож платіжки за світло для українців не зростуть. Рішення ухвалили слідом за збереженням пільгових цін на газ. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у дописі в Telegram.

За словами Корецького, рішення ухвалене з урахуванням теперішньої соціально-економічної ситуації в країні. Воно стосується в тому числі домогосподарств з електроопаленням, для яких вартість електроенергії також залишається без змін.

відео дня

"На майбутнє Уряд буде працювати над покращенням системи тарифоутворення та запровадженням більш справедливої системи адресної підтримки тим громадянам, які її дійсно потребують", - наголосив прем'єр.

Скільки коштуватиме світло до кінця квітня 2027 року

Деталі рішення розкрив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль. За поданням Міненерго уряд продовжив дію ПСО (покладення спеціальних обов'язків) на ринку електроенергії до 30 квітня 2027 року, що дозволяє зберегти нинішні ціни для побутових споживачів. Повідомив він у Telegram.

Українці й надалі оплачуватимуть електрику за незмінним тарифом - 4,32 грн за кВт·год. Крім того, зберігається пільговий тариф 2,64 грн за кВт·год для будинків з електроопаленням, а також для будинків без газифікації або централізованого теплопостачання.

"Це рішення є важливою складовою підтримки людей у період війни", - зазначив Шмигаль.

Чи доведеться українцям сидіти без світла цієї зими?

Попри збереження тарифів, головним питанням для українців залишаються можливі відключення. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Главреду зазначив, що за відсутності тривалих сильних морозів країна пройде зиму доволі спокійно, хоча великі міста можуть зіткнутися з масштабними знеструмленнями.

"Я помірний оптиміст. Якщо в нас не буде місяця морозів із температурою близько мінус 10 градусів і нижче, то, за моїм прогнозом, ми доволі спокійно пройдемо зиму. Так, у Києві, Одесі, Кривому Розі, Харкові можливі відключення електроенергії, зокрема доволі масштабні. Аварійні відключення можливі й в інших регіонах. Але жодного апокаліпсису я особисто не передбачаю", - наголосив фахівець.

Водночас експерт не вважає базовим сценарій, за якого українці тижнями залишатимуться без електроенергії. На його думку, для більшості регіонів реалістичні обмеження не перевищуватимуть кількох годин на добу.

"На більшій частині території України, я впевнений, жодних "тижнів без світла" не буде. Я б навіть сказав, що більша частина України не має підстав боятися обмежень тривалістю понад чотири-шість годин на добу", - пояснив Харченко.

Найскладнішою, за оцінкою аналітика, залишається ситуація у столиці, де після ударів бракує власної генерації. Нові захищені потужності, які мають з'явитися до Нового року, покриють передусім потреби критичної інфраструктури.

"Києву потрібно близько 1,5 ГВт. Було 1,3 ГВт внутрішньої генерації, яка зараз не працює. Я думаю, що до Нового року буде близько 180 МВт нової розподіленої захищеної генерації. Але, звісно, цього вистачить передусім для живлення критичної інфраструктури, а для всього міста цієї потужності недостатньо", - підсумував експерт.

Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Тарифи на електроенергію - останні новини

Главред писав, що наприкінці квітня Кабмін зафіксував ціну на електроенергію для побутових споживачів на рівні 4,32 грн за кВт·год до 31 жовтня 2026 року. Для частини споживачів діє ще вигідніша ціна: мешканці Закарпаття з електроопаленням можуть платити за світло втричі менше за нічним тарифом. Ставка 1,32 грн за кВт·год діє з 23:00 до 7:00 на перші 2000 кВт·год.

Водночас енергосистема країни знову опинилася під ударами РФ. Через наслідки ракетно-дронових атак 8 жовтня в частині регіонів світло вимикали протягом усієї доби. Графіки відключень діяли з 00:00 до 23:59.

Експерти не виключають, що обмеження стануть для українців звичною частиною зими. Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв попередив, що щоденні відключення світла загальною тривалістю щонайменше шість годин можуть стати нормою вже цієї зими. Найгіршою, за його прогнозом, буде ситуація в Києві та прифронтових регіонах.

Читайте також:

Про персону: Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред